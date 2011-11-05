-Butto cinayetinde 7 kişi hakkında dava İSLAMABAD (A.A) - 05.11.2011 - Pakistan'ın eski Başbakanı Benazir Butto'nun öldürülmesiyle ilgili suçlanan 7 kişi hakkında dava açıldı. Ravalpindi kentinde görülen davada terör suçlarına bakan bir mahkemenin savcısı 5 aşırı dinci militan ile 2 polis memuru hakkında suçlamalarda bulundu. Savcı Zülfikar Ali, haklarında dava açılan kişilerin komplo kurmak ve yataklık etmekle suçlandıklarını söyledi. İslam dünyasındaki ilk kadın başbakan olan Benazir Butto, 27 Aralık 2007'de Ravalpindi kentindeki seçim kampanyası sırasında düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Zamanın Devlet Başkanı Pervez Müşerref, saldırının ardında Taliban lideri Beytullah Mesud'un olduğunu söylemiş, Mesud 2009 yılında ABD'ye ait bir insansız hava aracının saldırısında öldürülmüştü.