Bütçeyi zorlayan üye AB fonuna erişemeyecek

T24- Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) açıkları ve borçları sınırlayan bütçe kurallarına uymayan üye ülke hükümetlerinin AB fonlarına erişimi kaybedeceklerini ve daha sonra geri alabilecekleri belirli bir meblağı Avrupa Komisyonu'na yatırmaları gerekeceğini açıkladı.



AB'nin yürütme organı Komisyon tarafından ortaya konan tasarılar bütçe disiplini kurallarını sıkılaştırma amaçlı çabaların bir parçasını oluşturuyor.



Avrupa Komisyonu tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, "Bütçe konsolidasyonunda yetersiz ilerleme kaydedenler için Euro bölgesi üye ülkelerine geçici bir faiz getiren mevduat uygulaması getirilebilir" denildi.



Tasarı, yeni borç krizlerinin oluşmasını önlemeyi amaçlayan yeni AB ekonomik düzenlemeleri kapsamında Birlik ülkelerinin maliye bakanları tarafından ele alınacak.