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Ekonomi

Bütçeyi zorlayan üye AB fonuna erişemeyecek

Avrupa Komisyonu, AB bütçe kurallarına uymayan üyelerin AB fonlarına erişimi kaybedeceklerini açıkladı.

30 Haziran 2010 03:00

T24- Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) açıkları ve borçları sınırlayan bütçe  kurallarına uymayan üye ülke hükümetlerinin AB fonlarına erişimi kaybedeceklerini ve daha sonra geri alabilecekleri belirli bir  meblağı Avrupa Komisyonu'na yatırmaları gerekeceğini açıkladı.


AB'nin yürütme organı Komisyon tarafından ortaya konan tasarılar bütçe disiplini kurallarını sıkılaştırma amaçlı çabaların  bir parçasını oluşturuyor.


Avrupa Komisyonu tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, "Bütçe konsolidasyonunda yetersiz ilerleme kaydedenler için  Euro bölgesi üye ülkelerine geçici bir faiz getiren mevduat uygulaması getirilebilir" denildi.

Tasarı, yeni borç krizlerinin oluşmasını önlemeyi amaçlayan yeni AB ekonomik düzenlemeleri kapsamında Birlik ülkelerinin  maliye bakanları tarafından ele alınacak.

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