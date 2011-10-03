-Bütçeyi Almanya dolduruyor, Polonya boşaltıyor BRÜKSEL (A.A) - 03.10.2011 - Geçen yıl AB ortak bütçesine en fazla net katkıyı 11 milyar 947 milyon avroyla Almanya yaparken en büyük net alıcı 8 milyar 165 milyon avroyla Polonya oldu. AB Komisyonu'nun yayımladığı bütçe gerçekleşmelerine göre 27 üyeli AB geçen yıl 111,3 milyar avrosu Birlik içinde olmak üzere toplam 122,2 milyar avro harcadı. 10 üyenin net katkı yaptığı ve 17 üyenin net alıcı olduğu bütçede en büyük harcama kalemleri 43,4 milyar avroyla tarım destekleri, 36,4 milyar avroyla AB içinde gelir dağılımı dengesizliğinin azaltan yapısal ve uyum fonları, 13,4 milyar avroyla kırsal kalkınma fonları, 7,9 milyar avroyla yönetim giderleri ve 6,4 milyar avroyla bilimsel araştırmaları destekleyen 7'inci Çerçeve Programı oldu. Geçen yıl AB ortak bütçesine 23 milyar 773 milyon avro gelir sağlayan Almanya bu paranın sadece 11 milyar 825 milyon avrosunu geri alabildi. Böylece Almanya'nın AB bütçesine net katkısı 11 milyar 947 milyon avro düzeyinde gerçekleşti. AB bütçesine önemli katkı yapan diğer ülkeler 7,9 milyar avroyla İngiltere, 6,5 milyar avroyla Fransa, 5,8 milyar avroyla İtalya, 3,5 milyar avroyla Hollanda ve 1,6 milyar avroyla İsveç şeklinde sıralandı. Danimarka 855 milyon avroyla, Avusturya 805 milyon avroyla, Finlandiya 393 milyon avroyla ve Kıbrıs Rum kesimi 6,5 milyon avroyla bütçeye aldığından çok veren diğer üyeler oldu. -Doğu Bloku'na para yağdı- AB'nin yeni üyeleri olan eski Doğu Bloku ülkelerinin tamamı AB bütçesinden net katkı alırken Polonya 8,2 milyar avroyla bu alanda başı çekti. 2008 yılına kadar AB bütçesinden en çok para alan üye olan borç krizindeki Yunanistan, 2009'da olduğu gibi geçen yıl da bu alanda ikinci sırayı alırken Brüksel'den sağladığı net katkı 3,4 milyar avroyu aştı. AB'den kaydadeğer net katkı alan diğer üyeler 3,1 milyar avroyla İspanya, 2,7 milyar avroyla Macaristan, 2,5 milyar avroyla Portekiz ve 1,9 milyar avroyla Çek Cumhuriyeti oldu. Batı Avrupa'nın zengin ülkeleri Belçika ve Lüksemburg, AB kurumlarına evsahipliği yapmanın faydasını görerek komşularının aksine katkı almayı sürdürdü. AB bürokratlarına ödenen maaşlar büyük oranda bu iki ülkenin ekonomisine girdiğinden ortak bütçeden Belçika'nın net kazancı 1,4 milyar avro ve Lüksemburg'un net kazancı 1,3 milyar avroyu buldu. Geçen yıl AB'den net katkı alan diğer üyeler 1,3'er milyar avroyla Litvanya ve Slovakya, 1,2 milyar avroyla Romanya, 870 milyon avroyla Bulgaristan, 671 milyon avroyla İrlanda, 669 milyon avroyla Letonya, 666 milyon avroyla Estonya, 369 milyon avroyla Slovenya ve 51 milyon avroyla Malta şeklinde sıralandı.