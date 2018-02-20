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Dünya

Bütçesi fazla veren Singapur vatandaşlarına prim ödeyecek

Primlerin yıl sonunda ödeneceği ve devlete 700 milyon dolara mâl olacağı belirtildi

20 Şubat 2018 23:42

Bütçesi fazla veren Singapur'un, 21 yaş ve üstü vatandaşlarına 100 ila 300 dolar prim ödeyeceği bildirildi.

'Today Online' gazetesinin haberine göre, Singapur hükümeti, geçen yılki bütçesinin 9.6 milyar dolar fazla vermesi üzerine 21 yaş ve üstü vatandaşlarına prim ödeme kararı aldı.

Buna göre, yıllık geliri 28 bin dolar olanlar 300, 28 bin ila 100 bin dolar olanlar 200, 100 bin dolardan fazla yıllık geliri olanlar ise 100 dolar prim alacak.

Birden fazla gayrimenkule sahip olanlara ise gelir durumuna bakılmaksızın 100 dolar prim ödenecek.

Primlerin yıl sonunda ödeneceği ve devlete 700 milyon dolara mâl olacağı belirtildi.

Singapur Maliye Bakanı Heng Swee Keat, bütçenin fazla vermesi nedeniyle prim ödeme kararı aldıklarını belirterek "Bu, hükümetimizin 'Singapur'un gelişiminin meyvelerini Singapurlularla paylaşacağız' taahhüdünü yerine getirdiğinin bir göstergesi" dedi.

Singapur, 2011'de de vatandaşlarına 100 ila 800 dolar prim ödemişti.

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