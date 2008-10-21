Bütçenin yükünü yine vatandaş sırtlayacak

Hem küresel kriz hem de yerel seçimler nedeniyle Türkiye ekonomisi için zorlu bir yıl olması beklenen 2009’a ilişkin bütçe tasarısı TBMM’ye sevk edildi. 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’na göre, bütçenin geliri 248 milyar 759 milyon YTL, gideri 262 milyar 110 milyon YTL olacak.



Bütçenin 13.3 milyar YTL açık vereceği 2009’da, 220.6 milyar YTL vergi toplanması hedeflendi. Buna göre, bütçe gelirlerinin yüzde 88.7’sini vergi gelirleri oluşturacak. Vergilerin yüzde 66.5’i ÖTV, KDV, harç, dış ticaret vergileri gibi dolaylı vergilerden sağlanacak.



Memura yüzde 4 zam



Tasarıya göre, memura 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yılın ilk yarısı için yüzde 4 zam yapılacak. Enflasyonun yüzde 4’ü aşması halinde enflasyon farkı verilecek. Yılın ikinci yarısı için de maaşlara yüzde 4.5 zam uygulanacak.



Bütçe tasarısına göre, bütçe 2009’da 44 milyar 149 milyon TL faiz dışı fazla verecek. Böylece faiz dışı fazla yüzde 3.5 olacak. Tasarıda gelecek yıl Türkiye’de büyüme hızı yüzde 4, yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 7.5 olarak yer aldı. Gayri safi yurtiçi hasılanın cari fiyatlarla 1 trilyon 111 milyar YTL’ye ulaşacağı tahmin edildi.



2009 bütçesinde, genel bütçeli kurumlara 257.6 milyar YTL, özel bütçeli kurumlara 16.4 milyar YTL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 1.9 milyar YTL kaynak aktarılması öngörüldü. Bütçeden, bakanlıklar arasında en fazla pay 57.8 milyar YTL ile Maliye Bakanlığı’na ayrıldı.



Köşk bütçesi yükseldi



Genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı’nın 2008’de 55.5 milyon YTL olan bütçesi 69.3 milyon YTL’ye çıktı. Meclis Başkanlığı’na 441.4 milyon YTL ödenek aktarıldı. Anayasa Mahkemesi’ne 20.1 milyon YTL, Yargıtay’a 56.2 milyon YTL, Danıştay’a 52.9 milyon YTL, Sayıştay’a ise 100.6 milyon YTL ayrıldı.



Özel bütçeli kurumlar arasında en çok payı 2.4 milyar YTL ile YURTKUR, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında ise 1.3 milyar YTL ile Telekomünikasyon Kurumu aldı.



EKK krize önlemi görüştü



Özel sektörle ekonomi yönetimi, global krizin Türkiye’ye etkilerini ve alınacak önlemleri görüştü. Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, özel sektörün önerilerinin 2009 programında değerlendirileceğini belirterek, ekonomik güvenlik ve savunma konsepti oluşturulmasının planlandığını söyledi.



Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), toplantısına Ekren’in yanı sıra Devlet Bakanları Hayati Yazıcı, Mehmet Şimşek ve Kürşad Tüzmen, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan, Çalışma Bakanı Faruk Çelik, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, SPK Başkanı Turan Erol, İMKB Başkanı Hüseyin Erkan ile reel sektör temsilcileri katıldı.

Ekonomide finansal kriz, gıda krizi ve petrolle kendini gösteren enerji krizinin beraber değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Ekren, “Bu süreç, küresel ve ulusal gelişmeler, konjonktürün de etkisiyle ülkemizin risk primini etkilemeye başlamıştır” dedi.



Ekren, EKK’nın teknik, hukuki ve fonksiyonel yapısını güçlendireceklerini ve Kurul’un, reel, finans ve diğer özel kesim sektörleri ile ekonomi yönetiminin bir araya geleceği en önemli kurumsal platformlardan biri olacağını kaydetti.

