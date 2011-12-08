-Bütçemizin yüzde 5'ini yatırıma ayırdık ANKARA (A.A) - 08.12.2011 - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, Anadolu Ajansının 2012 yılı bütçesinin yüzde 5'inin yatırıma ayrıldığını belirterek, ''Bunun tamamını teknolojiye yatırıyoruz. Yani bilgi işlem alt yapımızı, iletişim alt yapımızı, kameralarımızı, fotoğraf makinelerimizi, internet hızımızı dünyaya ulaşan tüm ağımızı değiştiriyoruz. Yürüyerek gittiğimiz bir mesafeyi şimdi uçamaya çalışacağız'' dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde Turkcell stratejik ortaklığında Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezinde Kamuda İnovasyon Konferansı düzenlendi. Konferansta bir konuşma yapan Öztürk, Anadolu Ajansının dünyanın her tarafına haberleri internet aracılığıyla ulaştırdıklarını ifade ederek, ''Bunun haricinde bizim, 1200 abonemiz var, televizyonlar, gazeteler... Kendi portallarımızdan haberlerimizi ulaştırıyoruz'' dedi. AA'nın 91 yaşında olduğunu anımsatan Öztürk, Türkiye'de yazılı ve fotoğraf haberlerinde lider, görüntü haberlerinde ise ikinci sırada olduğunu söyledi. Göreve geldikten sonra dünyadaki 5 etkin ajanstan biri olmayı hedeflediklerini bildiren Öztürk şunları kaydetti: ''Çalışanlarımıza bir hedef koyduk ve hep beraber bu hedefi gerçekleştirmek için ne yapmamız gerekiyor şimdi bunun planlamasını yapıyoruz. 2010 yılında AA bütçesinin yüzde 85'inin personel giderlerine ayrılmıştı. Yatırıma ayrılan bütçe payı ise yüzde 0. 2012 yılında bütçemizin yüzde 5'ini yatırıma ayırdık ve bunun tamamını teknolojiye yatırıyoruz. Yani bilgi işlem alt yapımızı, iletişim alt yapımızı, kameralarımızı, fotoğraf makinelerimizi, internet hızımızı dünyaya ulaşan tüm ağımızı değiştiriyoruz. Yürüyerek gittiğimiz bir mesafeyi şimdi uçamaya çalışacağız. Çünkü dünyada ilk 5 ajansın tamamı teknolojinin en son yeniliklerini kullanıyor. Biz de buna ulaşmak için bütçemizin yüzde 5'ini bu yatırıma ayırdık. AA gibi dünyadaki ajansların ve gazetelerin baskı altında hissettiği en önemli konu sosyal medyadaki gelişmedir. Bugün Yeni Zelanda'da ulusal haber ajansı kapandı. Çünkü yeniliklere ayak uyduramadı, gelişen teknolojiye ayak uyduramadığı için kapanmak zorunda kaldı. Dünyada birçok gazete, sosyal medyanın baskısı yüzünde kapanıyor. İnternet yüzünden, cep telefonlarındaki haberleşme yüzünden ve artık insanların habere olan ihtiyaçları çok değişti.''