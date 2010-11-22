-BÜTÇEDEN 10 AYDA 230 MİLYAR LİRA HARCAMA YAPILDI ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Merkezi Yönetim Bütçesinden yılın 10 aylık döneminde 230 milyar 30 milyon lira harcama yapılırken, bütçe gelirleri 206 milyar 906 milyon lira olarak gerçekleşti. Maliye Bakanlığı, 2010 yılı Ekim ve Ocak-Ekim dönemi Merkezi Yönetim Bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ekim ayında, bütçeden 21 milyar 203 milyon lira harcama yapıldı, 19 milyar 368 milyon lira gelir elde edildi. Bu şekilde geçen yılın ekim ayında 2 milyar 421 milyon lira olan bütçe açığında yüzde 24,2'lik bir azalma meydana geldi ve bütçedeki açık 1 milyar 835 milyon liraya geriledi. Ekim'de vergi gelirleri 2009 yılına göre yüzde 20,2 oranında artarak, 16 milyar 622 milyon liraya yükseldi. Faiz dışı fazla rakamı ise geçen yıla göre yüzde 84,8 oranında düşerek, 351 milyon lira oldu. -OCAK-EKİM DÖNEMİ- Ocak-ekim döneminde ise bütçe harcamaları 230 milyar 30 milyon lira oldu. Bu dönemde 41 milyar 470 milyon liralık faiz ödemesi yapılırken, faiz hariç giderler de 188 milyar 561 milyon lira olarak belirlendi. 10 aylık dönemde bütçedeki 286 milyar 981 milyon liralık ödeneğin yüzde 80,2'si kullanıldı. Bu dönemde personel giderleri 52 milyar 753 milyon lira, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) devlet primi giderleri 8 milyar 958 milyon lira, mal ve hizmet alım giderleri 19 milyar 275 milyon lira, cari transferler 84 milyar 680 milyon lira, sermaye giderleri 14 milyar 852 milyon lira, sermaye transferleri 3 milyar 312 milyon lira, borç verme kalemi de 4 milyar 730 milyon lira oldu. Harcamaların 4 milyar 253 milyon lirasını sağlık harcamaları oluştururken, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için SGK'ya 47 milyar 79 milyon lira aktarıldı. Çiftçiye tarımsal destekleme kapsamında 5 milyar 39 milyon lira ödeme yapıldı, mahalli idarelere de 17 milyar 138 milyon lira yardım sağlandı. Ocak-ekim döneminde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 oranında azalırken, sağlık giderlerindeki azalma yüzde 26'yı buldu. Buna karşılık SGK'ya kaynak aktarımında yüzde 4,1, tarımsal destekleme ödemelerinde de yüzde 28,8 oranında artış görüldü. -BÜTÇE GELİRLERİ- 10 aylık dönemdeki 206 milyar 906 milyon liralık bütçe gelirinin ise 170 milyar 411 milyon lirası vergilerden geldi. Bu dönemde vergi dışı gelirler 29 milyar 802 milyon lira, özel bütçeli idare öz gelirleri 4 milyar 994 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurum gelirleri de 1 milyar 698 milyon lira oldu. Ocak-ekim döneminde bütçe gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artış meydana gelirken, bütçe giderlerindeki artış yüzde 5,2'de kaldı. Geçen yıla göre yüzde 22,5 oranında artan vergi gelirlerinde ise en yüksek tahsilat artışı yüzde 48,4 ile harçlarda, yüzde 36,4 ile ithalde alınan KDV'de ve yüzde 30,9 ile özel tüketim vergisinde sağlandı. 2009 yılının ilk 10 ayında 7 milyar 12 milyon lira olan faiz dışı fazla rakamı ise bu yıl yüzde 161,6 oranında artarak, 18 milyar 345 milyon liraya çıktı.