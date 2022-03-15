Bütçeden yapılan faiz harcaması yüzde 200 arttı: 43,6 milyar lira oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim bütçesi şubat ayında 69,7 milyar TL fazla verdi. Bütçeden yapılan faiz harcaması ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 200'ün üzerinde artışla 43 milyar 669 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe dengesine dair verileri açıkladı. Buna göre, 2022 yılı şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 200,8 milyar TL, bütçe gelirleri 270,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu durumda bütçe şubat ayında 69,7 milyar TL fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL ödenekten şubat ayında 200 milyar 818 milyon TL gider oldu.

Bütçe gideri geçen yıla göre yüzde 108 arttı

Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108,3 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 7,2 iken 2022 yılında yüzde 11,5 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,9 oranında artarak 157 milyar 149 milyon TL olarak hesaplandı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi şubat ayında 69 milyar 737 milyon TL fazla verdi.

Şubat ayında faiz harcamalarındaki artış dikkat çekti. Buna göre, Ocak 2021'de 14,23 milyar lira olan faiz harcaması yüzde 207'lik artışla şubat ayında 43 milyar 669 milyon TL oldu.

Bütçe gelirleri 270,5 milyar lira oldu

Merkezi yönetim bütçe gelirleri şubat ayı itibarıyla 270 milyar 555 milyon TL oldu. Vergi gelirleri 180 milyar 329 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 82 milyar 306 milyon TL oldu. 2021 yılı şubat ayında bütçe gelirleri 119 milyar 579 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 126,3 oranında artarak 270 milyar 555 milyon TL olarak hesaplandı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin şubat ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 10,9 iken 2022 yılında yüzde 18,4 oldu.

2022 yılı şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83,2 oranında artarak 180 milyar 329 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10,7 iken 2022 yılında yüzde 14,3 olarak hesaplandı.