Bütçede hane halkına transferler dev proje müteahhitlerine aktarılan ödeneklerin altında kaldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ağustos ayı bütçe gerçekleşmelerine göre, hükümetin bütçeden yaptığı ‘hane halkına transferler’ kalemi, garantili yol, köprü inşaatları için müteahhitlere aktarılan ödeneklerin altında kaldı.

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, bütçenin ‘hane halkına transferler’ kalemi ağustos ayında 2020’nin en düşük seviyesine geriledi. Bu kalemden yapılan 1.3 milyar TL’lk transfer, kamu özel işbirliği modeli ile yapılan garantili yol, köprü inşaatlarına aktarılan 1.6 milyar TL’nin altında kaldı. Müteahhitlere ağustos ayında 1.6 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Dev projeler ve diğer işler için sekiz ayda bütçeden ayrılan tutar 10.8 milyar TL oldu.

Bütçenin, “Burslar ve harçlıklar, eğitim, sağlık, yiyecek, barınma, tarımsal transferler, sosyal ve ekonomik amaçlı transferler” ağır salgın koşullarına karşın geriledi. Sekiz ay boyunca yapılan aktarımlar 43.9 milyar TL’ye ulaştı. Ocak ayında 6.7, Şubat ayında 7.5, Mart ayında 7.4 milyar TL, Nisan’da 5, Mayıs ayında 4.3, Haziran ayında 5, Temmuz ayında 6.4 milyar TL olan transferler ağustos ayında 1.3 milyar TL’ye düştü.

Tarımsal destek de geriledi

Tüm alt kalemler tek tek gerilerken en büyük gerileme tarımsal amaçlı transferler de gerçekleşti. Ağustos ayındaki 377 milyon TL’lik transfer, bazı aylarda 4.2 milyar TL’ye ulaşan rakamların çok altında kaldı. Geçen ay tarımsal amaçlı olarak 390 bin TL doğrudan gelir desteği ödemesi yapılırken süt desteği olarak 175 milyon TL, bitkisel ürün sigortası desteği olarak 101 milyon TL, sertifikalı tohum üretim desteği olarak da bin TL, tarımsal sulama desteği olarak da 50 bin lira aktarıldı. Sosyal amaçlı transferler olarak 55 milyon TL, ekonomik amaçlı transfer olarak 22 milyon TL transfer yapıldı. 651 milyon TL’lik “Diğer” olarak tanımlanan transferlerin içeriği ise bilinmiyor.

Örtülü ödenek harcamaları arttı

Müşavir firma ve kişilere, haberleşmeye, taşımaya yapılan harcamalar da 17.8 milyar TL’ye ulaştı. Bu kalemden yapılan 9.1 milyar TL’lik en büyük harcama için de yine “Diğer” denilmekle yetinildi.

Bütçede “Gizli hizmet giderleri” olarak isimlendirilen örtülü ödenek harcamaları, Ağustos ayında azaldı. Ağustos ayında 21 Milyon TL ile yılın en düşük harcamasının yapılmasına karşın toplam sekiz aylık rakam 1.3 milyar TL’ye ulaştı.