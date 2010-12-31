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Spor

BÜTÇEDE ''ASLAN PAYI'' BASKETBOLA ANKARA (A.A)

31 Aralık 2010 13:06

-BÜTÇEDE ''ASLAN PAYI'' BASKETBOLA ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, (GSGM) federasyonların 2011 yılı bütçelerini belirledi. GSGM'nin belirlediği bütçede ''aslan payı''nı 79 milyon 750 bin TL ile Basketbol Federasyon'u aldı. GSGM tarafından 56 federasyon için belirlenen ve toplamda 333 milyon TL'yi bulan bütçelerde, Basketbol Federasyonu'nu 46 milyon TL bütçe ayrılan Tenis Federasyonu izledi. Bütçeden, Kayak Federasyonu'na 35 milyon 100 bin TL ayrılırken, Voleybol Federasyonu 20 milyon 700 bin, Bisiklet Federasyonu 17 milyon TL ve Güreş Federasyonu 10 milyon 500 bin TL pay aldılar. GSGM, Briç ve Halk Oyunları federasyonlarının bütçelerini ise 50'şer bin TL olarak belirledi. Federasyonlar ve GSGM tarafından belirlenen bütçeleri şöyle: /* FEDERASYONUN ADI                          TOPLAM BÜTÇE MİKTARI   --------------------------------------------------------------    1  ATICILIK VE AVCILIK                         4.750.000     2  ATLETİZM                                    7.500.000     3  BADMİNTON                                   2.100.000     4  BASKETBOL                                  79.750.000     5  BEDENSEL ENGELLİLER SPOR                    4.500.000     6  BEYZBOL                                       600.000     7  BİLARDO                                       525.000     8  BİNİCİLİK                                   5.500.000     9  BİSİKLET                                   17.000.000     10  BOCCE,BOWLİNG VE DART                      4.650.000     11  BOKS                                       4.350.000     12  BRİÇ                                          50.000     13  BUZ HOKEYİ                                 3.200.000     14  BUZ PATENİ                                 3.500.000     15  CİMNASTİK                                  1.500.000     16  DAĞCILIK                                     230.000     17  DANS SPORLARI                                 50.000     18  ESKRİM                                     2.600.000     19  GELENEKSEL SPOR DALLARI                    1.500.000     20  GOLF                                       1.000.000     21  GÖRME ENGELLİLER SPOR                      1.800.000     22  GÜREŞ                                     10.500.000     23  HALKOYUNLARI                                 500.000     24  HALTER                                     7.000.000     25  HENTBOL                                    8.925.000     26  HERKES İÇİN SPOR                           3.125.000     27  HOKEY                                        500.000     28  İŞİTME ENG.                                2.500.000     29  İZCİLİK                                    2.250.000     30  JUDO                                       4.000.000     31  KANO                                       2.000.000     32  KARATE                                     1.700.000     33  KAYAK                                     35.100.000     34  KICK BOKS                                    500.000     35  KÜREK                                      2.498.000     36  MASA TENİSİ                                2.000.000     37  MODERN PENT.                                 850.000     38  MOTOSİKLET                                 1.880.000     39  MUAY-THAI                                    300.000     40  OKÇULUK                                    2.850.000     41  OKUL SPOR.                                   550.000     42  ORYANTRİNG                                   500.000     43  OTOMOBİL SPOR                              1.850.000     44  ÖZEL SPORCULAR                               500.000     45  SATRANÇ                                    3.000.000     46  SUALTI SPOR.                                 120.000     47  SUTOPU                                     4.500.000     48  TAEKWONDO                                  3.850.000     49  TENİS                                     46.000.000     50  TRİATLON                                     950.000     51  ÜNİVERSİTE SPOR.                           1.500.000     52  VOLEYBOL                                  20.700.000     53  VÜCUT GEL.                                   250.000     54  WUSHU                                        750.000     55  YELKEN                                     4.300.000     56  YÜZME                                      8.000.000     --------------------------------------------------------- TOPLAM:                                      332.953.000 */

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