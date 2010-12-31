-BÜTÇEDE ''ASLAN PAYI'' BASKETBOLA ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, (GSGM) federasyonların 2011 yılı bütçelerini belirledi. GSGM'nin belirlediği bütçede ''aslan payı''nı 79 milyon 750 bin TL ile Basketbol Federasyon'u aldı. GSGM tarafından 56 federasyon için belirlenen ve toplamda 333 milyon TL'yi bulan bütçelerde, Basketbol Federasyonu'nu 46 milyon TL bütçe ayrılan Tenis Federasyonu izledi. Bütçeden, Kayak Federasyonu'na 35 milyon 100 bin TL ayrılırken, Voleybol Federasyonu 20 milyon 700 bin, Bisiklet Federasyonu 17 milyon TL ve Güreş Federasyonu 10 milyon 500 bin TL pay aldılar. GSGM, Briç ve Halk Oyunları federasyonlarının bütçelerini ise 50'şer bin TL olarak belirledi. Federasyonlar ve GSGM tarafından belirlenen bütçeleri şöyle: /* FEDERASYONUN ADI TOPLAM BÜTÇE MİKTARI -------------------------------------------------------------- 1 ATICILIK VE AVCILIK 4.750.000 2 ATLETİZM 7.500.000 3 BADMİNTON 2.100.000 4 BASKETBOL 79.750.000 5 BEDENSEL ENGELLİLER SPOR 4.500.000 6 BEYZBOL 600.000 7 BİLARDO 525.000 8 BİNİCİLİK 5.500.000 9 BİSİKLET 17.000.000 10 BOCCE,BOWLİNG VE DART 4.650.000 11 BOKS 4.350.000 12 BRİÇ 50.000 13 BUZ HOKEYİ 3.200.000 14 BUZ PATENİ 3.500.000 15 CİMNASTİK 1.500.000 16 DAĞCILIK 230.000 17 DANS SPORLARI 50.000 18 ESKRİM 2.600.000 19 GELENEKSEL SPOR DALLARI 1.500.000 20 GOLF 1.000.000 21 GÖRME ENGELLİLER SPOR 1.800.000 22 GÜREŞ 10.500.000 23 HALKOYUNLARI 500.000 24 HALTER 7.000.000 25 HENTBOL 8.925.000 26 HERKES İÇİN SPOR 3.125.000 27 HOKEY 500.000 28 İŞİTME ENG. 2.500.000 29 İZCİLİK 2.250.000 30 JUDO 4.000.000 31 KANO 2.000.000 32 KARATE 1.700.000 33 KAYAK 35.100.000 34 KICK BOKS 500.000 35 KÜREK 2.498.000 36 MASA TENİSİ 2.000.000 37 MODERN PENT. 850.000 38 MOTOSİKLET 1.880.000 39 MUAY-THAI 300.000 40 OKÇULUK 2.850.000 41 OKUL SPOR. 550.000 42 ORYANTRİNG 500.000 43 OTOMOBİL SPOR 1.850.000 44 ÖZEL SPORCULAR 500.000 45 SATRANÇ 3.000.000 46 SUALTI SPOR. 120.000 47 SUTOPU 4.500.000 48 TAEKWONDO 3.850.000 49 TENİS 46.000.000 50 TRİATLON 950.000 51 ÜNİVERSİTE SPOR. 1.500.000 52 VOLEYBOL 20.700.000 53 VÜCUT GEL. 250.000 54 WUSHU 750.000 55 YELKEN 4.300.000 56 YÜZME 8.000.000 --------------------------------------------------------- TOPLAM: 332.953.000 */