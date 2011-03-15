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Ekonomi

BÜTÇE YİNE FAZLA VERDİ ANKARA (A.A)

15 Mart 2011 12:43

-BÜTÇE YİNE FAZLA VERDİ ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - Merkezi yönetim bütçesi, ocak ayından sonra şubat ayında da fazla verdi. Maliye Bakanlığı şubat ayı ile ocak-şubat dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre şubat ayında bütçeden 23 milyar 568 milyon lira harcama yapıldı. Buna karşılık 24 milyar 556 milyon lira gelir elde edildi. Böylece şubat ayında bütçe 988 milyon lira fazla verdi. Ocak-şubat döneminde de bütçe giderleri 46 milyar 62 milyon lira, bütçe gelirleri ise 48 milyar 55 milyon lira olarak gerçekleşti.  Böylece geçen yıl bütçenin 5 milyar 392 milyon lira açık verdiği ilk 2 aylık dönem, bu yıl 1 milyar 993 milyon lira bütçe fazlasıyla geride bırakıldı.

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