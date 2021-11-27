Bütçe yine Diyanet’e çalıştı

Hilal Köylü / Ankara
Türkiye’de ekonomik kriz toplumun tüm kesimlerini derinden sarsarken yıllardır dev bütçesiyle eleştirilerin hedefinde olan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022’de de yoluna büyük bir bütçeyle devam edecek. Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önümüzdeki yıl bütçesi, 2021’e oranla yüzde 24 artışla 16 milyar 98 milyon 580 bin lira olacak. Diyanet bu bütçeyle içişleri, dışişleri, turizm, çevre ve ticaret bakanlıkları dahil, çok sayıda bakanlığın bütçesini geride bırakıyor.
Cumhurbaşkanlığı ve ona bağlı 10 kurum ve kuruluşun bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapıldı.