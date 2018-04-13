Bütçe yılı bitti, para harcandığıyla kaldı; AYM Cumhurbaşkanı'nın hangi yetkilerini iptal etti?

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP 'nin başvurusu üzerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve hükümetin bazı kanun ve sınırlamalara tabi olmaksızın bir şekilde para harcama yetkisi veren düzenlemelerini iptal etti. İptal kararı bütçe yılı bittikten sonra çıktığı için hükümsüz kaldı. CHP'li Levent Gök, duruma ilişkin olarak, " CHP’nin yaptığı Anayasa’ya aykırılık başvurularını nedense bu kanunların geçerli olduğu yıl içerisinde sonuçlandırmak yerine sonraki yıllara bırakmaktadır. Dolayısıyla iptal kararları da hükümsüz kalmaktadır" dedi.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberinde, AYM’nin, CHP’nin başvurusu üzerine 2016 ve 2017 Yılı Bütçe Kanunlarının, Cumhurbaşkanı ve hükümete, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki sınırlamalara tabi olmaksızın, para harcama yetkisi verdiği için iptal ettiği hükümler şöyle:



»Maliye Bakanına, idarelerin bütçelerindeki her türlü ödeneği sınırlamalara tabi olmaksızın diğer kuruluşlara ve Maliye Bakanlığı “Yedek Ödeneğine” aktarması,



»Kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projelerini, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri için proje maliyetinin en az yüzde 10’u kadar ödenek ayrılmasını zorunlu tutan madde.



»Bazı uluslararası toplantılar için yapılacak harcamalar, Saray inşaatında kullanıldığı bilinen Kalkınma Bakanlığı bütçesinde yer alan bir ödeneğin yatırımları hızlandırma ödeneğine aktarılması, kanunda belirlenenden daha fazla sayıda araç alımı, partizanca kullanıma konu olan “Belediyelere yardım” ödeneğini kullanma yetkisinin Maliye Bakanına verilmesi.

Tören ve hediye harcamaları

Mahkeme, Cumhurbaşkanı’nın Kamu İhale Kanunu’ndaki parasal limitlere uymadan pazarlık usulü ile harcama yapabildiği şu kalemlerle ilgili hükümleri de iptal etti: “Cumhurbaşkanlığı temsil, tören ve ağırlama giderleri, Cumhurbaşkanı ve eşi tarafından verilecek hediyelik eşya, verilen resepsiyonlarda görevli personelin görev nedeniyle giydikleri kıyafetlerin yaptırılması-temizlenmesi, çalışma ofisi ve konutlarda kullanılacak mal, malzeme alımları, taşıt kiralanması ve diğer hizmet alımları ile personel yemek hizmetleri alımı.”



Cumhurbaşkanı’nın kamu personeline “mevzuatında yer alan hükümlere bakılmaksızın” ödül, ikramiye ve benzeri nitelikte nakit ödeme yapılabilmesine olanak tanıyan hüküm de iptal edildi.



AYM, bu maddenin iptalini, Cumhurbaşkanı’nın yasama yetkisini kullanma anlamına geldiği gerekçesine dayandırdı. Gerekçede, bu yetkinin kullanımıyla yürürlükteki kanunun değiştirildiği vurgulandı.



CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Grup Başkanvekilliği döneminde yapılan bu iptal başvuruları üzerine alınan iptal kararları için şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi, Bütçe Kanunlarıyla ilgili olarak CHP’nin yaptığı Anayasa’ya aykırılık başvurularını nedense bu kanunların geçerli olduğu yıl içerisinde sonuçlandırmak yerine sonraki yıllara bırakmaktadır. Dolayısıyla iptal kararları da hükümsüz kalmaktadır. Bu iptal kararından sonra CHP’nin 2018 yılı bütçesine ilişkin başvurusunu Anayasa Mahkemesi bir an önce görüşüp sonuçlandırmak zorundadır. Cumhurbaşkanı ve Hükümet milletin parasını AYM ile paslaşarak hukuksuz bir şekilde harcıyor. AYM, başvuruları bütçe yılı içinde sonuçlandırmayarak görevini kötüye kullanmaktadır. Derhal yürütmeyi durdurma kararı vermesi esastan sonuçlandırması gerekirken bekliyor, kararların geriye yürümeyeceği kuralından yararlanarak tezgaha başvuruyorlar, bu görev suçudur. Hukuksuz harcanan milyarların hem Saray ve iktidardan hem de AYM’den tahsili gerekmektedir.”