Bütçe temmuzda 45.8 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz ayı Merkezi Yönetim Bütçe dengesini açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre; Merkezi Yönetim bütçe dengesi Temmuz'da 45,8 milyar TL açık verirken, faiz dışı dengesi 22,17 milyar TL açık verdi.

2021 yılı Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 141,1 milyar TL, bütçe gelirleri 95,3 milyar TL oldu. Böylece bütçe açığı da 45,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 117,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 22,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

7 aylık açık 78 milyar TL'yi geçti

Ocak-temmuz döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 yükselerek 726 milyar 96 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 18,1 artarak 804 milyar 440 milyon liraya çıktı.

Böylece merkezi yönetim bütçesi temmuzda 45 milyar 804 milyon lira, ocak-temmuz döneminde ise 78 milyar 344 milyon lira açık verdi.