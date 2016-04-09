T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bütçe sebebiyle kapatılacak kütüphaneyi işgal edenlere 220 yazardan destek

Geçen altı yıl içerisinde 350 kütüphane kapatıldı, kütüphanelerde çalışan 8000 kişi işsiz kaldı

09 Nisan 2016 01:42

Londra’da kütüphanelerin yaşadığı bütçe krizi ve kapatılma tehlikesiyle karşı karşı kalmasının ardından yapılan işgal eylemine 220’den fazla yazar ve illüstratör destek verdi.

Kültür Servisi’nin haberine göre, aralarında Neil Giaman, Nick Hornby ve Colm Tóibín’in de olduğu 220’den fazla yazar ve illüstratör, Carnegie Kütüphanesi’ndeki işgalcilere destek isteyen ve kütüphanelere yönelik son zamanlardaki bütçe kesintilerini kınayan bir mektuba imza verdi. Bu yazarlardan bazıları, geçtiğimiz hafta Carnegie ve Minet kütüphanelerinin kapanış törenlerine de katılmışlardı.

Kapanan kütüphaneler, bir yıl içinde başka bir formda tekrar açılacak; bir kısmı özel spor salonu olacak, bir kısmı kitap raflarına ayrılacak ki kütüphaneyi işgal edenler, bu projenin bir kütüphanenin işlevini yerine getiremeyeceğini iddia ediyor.

Kütüphaneler, kamu harcamalarındaki kesintilerin artması nedeniyle kapatılıyor. Kesinti sonrası Londra’nın güneyindeki on kütüphaneden dördü kapatılacak, taşınacak yahut gönüllüler tarafından devralınacak.

Şu anda, bölgenin yaşlı sakinlerinden sınavlarına çalışan gençlere onlarca kişi, Greenwich Leisure Limited isimli bir şirketin kütüphaneyi “sağlıklı yaşam merkezi”ne dönüştürmesini engellemek için Carnegie Kütüphanesi’ni işgal etmiş durumda.

Kütüphanenin bulunduğu Lambeth bölgesi bütçe kesintileri için çözüm aramaya devam ederken, daha yoksul kentler ve diğer bölgeler, kütüphane bütçelerinde yüzde 25’ten büyük kesintilerle karşı karşıya. BBC’nin paylaştığı bir analize göre bu değişim göründüğünden çok daha geniş bir biçimde gerçekleşiyor. Geçen altı yıl içerisinde 350 kütüphane kapatıldı, kütüphanelerde çalışan 8000 kişi işsiz kaldı.

ETİKETLER

kütüphane londra haber işgal yazar mektup destek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24