Bütçe sebebiyle kapatılacak kütüphaneyi işgal edenlere 220 yazardan destek

Londra’da kütüphanelerin yaşadığı bütçe krizi ve kapatılma tehlikesiyle karşı karşı kalmasının ardından yapılan işgal eylemine 220’den fazla yazar ve illüstratör destek verdi.

Kültür Servisi’nin haberine göre, aralarında Neil Giaman, Nick Hornby ve Colm Tóibín’in de olduğu 220’den fazla yazar ve illüstratör, Carnegie Kütüphanesi’ndeki işgalcilere destek isteyen ve kütüphanelere yönelik son zamanlardaki bütçe kesintilerini kınayan bir mektuba imza verdi. Bu yazarlardan bazıları, geçtiğimiz hafta Carnegie ve Minet kütüphanelerinin kapanış törenlerine de katılmışlardı.

Kapanan kütüphaneler, bir yıl içinde başka bir formda tekrar açılacak; bir kısmı özel spor salonu olacak, bir kısmı kitap raflarına ayrılacak ki kütüphaneyi işgal edenler, bu projenin bir kütüphanenin işlevini yerine getiremeyeceğini iddia ediyor.

Kütüphaneler, kamu harcamalarındaki kesintilerin artması nedeniyle kapatılıyor. Kesinti sonrası Londra’nın güneyindeki on kütüphaneden dördü kapatılacak, taşınacak yahut gönüllüler tarafından devralınacak.

Şu anda, bölgenin yaşlı sakinlerinden sınavlarına çalışan gençlere onlarca kişi, Greenwich Leisure Limited isimli bir şirketin kütüphaneyi “sağlıklı yaşam merkezi”ne dönüştürmesini engellemek için Carnegie Kütüphanesi’ni işgal etmiş durumda.

Kütüphanenin bulunduğu Lambeth bölgesi bütçe kesintileri için çözüm aramaya devam ederken, daha yoksul kentler ve diğer bölgeler, kütüphane bütçelerinde yüzde 25’ten büyük kesintilerle karşı karşıya. BBC’nin paylaştığı bir analize göre bu değişim göründüğünden çok daha geniş bir biçimde gerçekleşiyor. Geçen altı yıl içerisinde 350 kütüphane kapatıldı, kütüphanelerde çalışan 8000 kişi işsiz kaldı.