T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bütçe 'rekor' açık verdi; hazine, borç limitini arttıracak

2017 için net borçlanma limiti 47.5 milyar lira

26 Temmuz 2017 12:35

Yılın ilk 6 ayında bütçenin rekor açık vermesi üzerine Hazine harekete geçti. Borçlanma limitinin 2009’daki krizin ardından ilk kez artırılması gündeme geldi.Hazine’nin borçlanmaya devam edebilmesinin önündeki yasal engelin kaldırılması için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre konuya yakın bir kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’da yapılacak değişiklik ile Hazine’nin borçlanma limitinin artırılması değerlendiriliyor. Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez’in hesaplamasına göre 2017 için net borçlanma limiti 47.5 milyar lira düzeyinde. Bu miktarın hükümet kararıyla yaklaşık yüzde 10 artırılması mümkün. Bu oranı da aşan borçlanma için kanunda değişiklik gerekiyor.

2009’dan sonra ilk kez

Hazine, yılın ilk beş ayında toplamda net 46.5 milyar lira borçlandı. 2016’nın ilk yarısında yüzde 87 olan iç borç çevirme oranı bu yılın ilk 6 ayında yüzde 114’ü aştı. Küresel krizin etkisiyle 2009’da kanunda yapılan geçici bir değişiklikle Bakanlar Kurulu’na borçlanma limitini 5 kat artırabilme yetkisi verilmiş; Hazine 60.9 milyar lira borçlanmıştı.

Bürümcekçi Danışmanlık Kurucusu Haluk Bürümcekçi, “Temmuz ayında da iç borç yenileme oranı yüksek gerçekleşeceğinden borçlanmanın limiti aşmış olması çok muhtemel” dedi.

Hükümetin referamdum öncesi artan teşviklerinin etkisiyle geçen yılın ilk yarısında 1.1 milyar TL fazla veren bütçe, bu yılın ilk 6 ayında 25.2 milyar lira açık verdi. Artan bütçe açığının etkisiyle yılın ilk yarısında rekor borçlanmaya giden Hazine’nin borçlanmaya devam edebilmesinin önündeki yasal engelin kaldırılması için çalışmalar yürüttüğü belirtildi. 

ETİKETLER

ekonomibütçe açığırekorhazineaçıkhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24