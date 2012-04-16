Bütçe Mart'ta 5.5 milyar lira açık verdi

Bütçe açığı Mart ayında 5.5 milyar lira, ilk üç ayda ise 6.5 milyar lira oldu.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk üç aylık bütçe rakamlarını düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Birinci çeyrekte bütçe gelirleri yüzde 12.6 artışla 77.4 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 15.1 artarak 83.8 milyar liraya çıktı.

İlk çeyrekte faiz dışı denge 10,9 milyar lira fazla verdi. Üç ayda vergi gelirleri ise yüzde 12.2 artışla 64.5 milyar lira düzeyine yükseldi.



Şimşek: Faiz giderleri olumsuz etkiledi



Maliye Bakanı Şimşek, faiz giderlerinin bütçeyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Şimşek, şu anda akaryakıt ürünleri üzerine herhangi bir vergi düzenlemesi konusunda çalışmadıklarını açıkladı.

Maliye Bakanı, kıt kaynakların olduğunu ve bu kıt kaynaklar çerçevesinde memur maaşlarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinin sürdürülmesi için gerekeni yapacaklarını ifade etti.