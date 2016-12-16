Bütçe maratonunda HDP’ye ağır fatura; 10 tutuklu ile başladığı bütçeyi 12 tutuklu ile bitirildi

TBMM’de 12 gün süren bütçe maratonunun ağır faturası HDP’ye çıktı. HDP, 10 tutuklu milletvekili ile başladığı bütçe görüşmelerini 12 tutuklu milletvekili ile tamamladı. Bu süreçte, Gurup başkanvekili Çağlar Demirel ve Besime Konca’nın yanı sıra 3 milletvekili de gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Demirel cezaevinde olmasaydı bugün HDP Grup Başkanvekili olarak bütçenin kapanış konuşmasını yapacaktı. 26. Yasama dönemine 59 sandalye ile üçüncü muhalefet partisi olarak başlayan HDP’nin tutuklu milletvekilleri nedeniyle sayısı 47’ye indi.

Bütçe görüşmelerinde AKP, en çok HDP’ye yüklendi, CHP ile çok sert tartışmalara girdi. Görüşmelerde sona yaklaşılırken HDP’li Behçet Yıldırım aldığı yumrukla burnu kanadı. ‘FETÖ’ tartışmaları gündemden hiç inmedi.

CHP: MHP’li Türkeş nerede?

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, bakanlığına bağlı bütçe görüşmelerinde CHP’yi hedef alınca, Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, “ Eski Tuğrul Türkeş de bugün aynı değil” dedi.

İstanbul Milletvekili Mehmet Tanal da “Yani, MHP'nin sıralarındaki Tuğrul Türkeş nerede, AKP'nin sıralarındaki Tuğrul Türkeş nerede! Hangisi doğru?” diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, “Sayın Başkan, tutanaklara geçmesi açısından sadece Sayın Bakana şunu hatırlatırım: Soyadını taşıdığınız babanızın partisinden ayrıldığınızda partinizin yetkilileri size bir daha soyadınızla hitap etmeme kararı almış, 'Tuğrul' diye hitap etmişlerdir; bunu hatırlatırım” dedi.

2017 yılı bütçe görüşmeleri siyasilerin laf atmaları, bütçe rakamlarıyla yapılan oturumlardan uzak kaldı. Heyecansız görüşme olmadı.