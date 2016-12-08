Bütçe maratonunda dördüncü gün başladı

TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile BDDK ve SPK'nin 2017 yılı bütçeleri saat 11.00'de görüşülecek.

2017 yılı bütçe maratonunun ilk günü nasıl geçti?

Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerinin ilk gününde şöyle konuşmuştu:

TBMM Genel Kurulunda bu hafta görüşülecek bakanlık ve kurumların bütçeleri şöyle olacak:

8 Aralık Perşembe: BDDK, SPK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, MTA, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu.

9 Aralık Cuma: Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜİK, GAP, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları, Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, HSYK.

10 Aralık Cumartesi: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı.

11 Aralık Pazar: Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM, 108 üniversite, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.

TBMM'ye bütçe görüşmeleri süresince, milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için görevliler hariç, ziyaretçi alınmayacak.