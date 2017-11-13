Bütçe maratonu devam ediyor; muhalefet görüşme takviminin sık değişmesinden şikâyetçi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2018 yılı bütçe mesaisine devam edecek. Komisyon da yarın (13 Kasım Pazartesi)“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı” bütçeleri görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hafta sonu molasından önceki toplantısında muhalefet milletvekilleri görüşme takviminde değişiklikleri eleştirdi. CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil programın 5. kez değiştirildiğini söyledi.

HDP’li Garo Paylan da “Yani, 5’inci kez program mı değişir, bir gün önce program mı değişir? Hayır, hükûmetinize de söylüyorum. Sizden talep geliyordur: “Benim yarın başka bir işim çıktı, bütçeye öbür gün geleyim.” “Ben önceki gün geleyim, sonraki gün geleyim.” Kabul edilemez bu. Yani, çok olağanüstü bir şey olur, mazeret bildirilir, bize de söylenir, kabul ederiz ama Komisyonumuza iletilmeyen bir mazeretle sizin böyle keyfî düzenlemeler yapmanızı kabul etmiyoruz" diye tepki gösterdi.

Komisyonun son toplantısında tepkiler de şöyle:

GARO PAYLAN (İstanbul) – 5’inci kez mi, 6’ncı kez mi sayamadım. Sayın Bakan da eski bir Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak bilir belki, bu 5’inci,6’ıncı kez program değişimi oluyor muydu eskiden bilmiyorum ama…

Bakın, Sayın Başkan, arkadaşlarımız bunlarla ilgili programa göre hazırlık yapıyorlar ve ilgili ihtisas komisyonlarına göre arkadaşlarımız kendi programlarını yapıyorlar. Biliyorsunuz, ihtisas komisyonlarında bütçemiz görüşülmüyor ve ona göre bütün programlar ayarlanıyor ama siz 5’inci kez programı değiştirdiniz ve iki çok önemli Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını aynı güne koymuşsunuz.

Bu, kabul edilemez. Yani, bu iki Bakanlık da bir tam gün görüştüğümüz Bakanlıktı, biliyorsunuz, önceki yıllarda ve biz bu iki Bakanlığı yirmi dört saatte bitiremeyiz. Bu değişikliği 5’inci kez neden yapıyorsunuz ve bakanların… Yani, tabii ki çok önemli bir konu olur, ayrı ama on beş -yirmi gün önce bildirildikleri bir programı 5’inci kez değiştirmelerini Meclisimize karşı yapılmış bir saygısızlık olarak görüyoruz Sayın Bakan.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Bir gün önce değişiyor bir de, bir gün önce.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Yani, 5’inci kez program mı değişir, bir gün önce program mı değişir? Hayır, Hükûmetinize de söylüyorum. Sizden talep geliyordur: “Benim yarın başka bir işim çıktı, bütçeye öbür gün geleyim.” “Ben önceki gün geleyim, sonraki gün geleyim.” Kabul edilemez bu. Yani, çok olağanüstü bir şey olur, mazeret bildirilir, bize de söylenir, kabul ederiz ama Komisyonumuza iletilmeyen bir mazeretle sizin böyle keyfî düzenlemeler yapmanızı kabul etmiyoruz.

MUSA ÇAM (İzmir) – Sayın Başkan, gerçekten, altı yıldır buradayız; Sayın Bakan ve siz de altı yıldır buradasınız, birlikte çalışıyoruz. Olağanüstü koşullarda zaman zaman yer değiştirmeyi çok makul buluyoruz, çok insani buluyoruz ama bugün yapılan bu değişiklik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını aynı anda… Yani, büyüklük açısından bütün bakanlıklar çok önemli ama temsil ettikleri organlar itibarıyla baktığımızda, iki büyük Bakanlığın aynı güne getirilmiş olması doğrusu kabul edilebilir bir iş değildir. Bunun yeni baştan gözden geçirilmesi ve eski hâline dönüştürülmesi için Başkanlık Divanından böyle bir talebimiz var.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Çam. Plan ve Bütçe Komisyonunda bu tür değişiklikler ilk defa olmuyor, hepinizin de malumu olduğu üzere. Geçen yıl bütçe görüşme takvimi tam 6 defa değişmiş.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Bir daha değiştirirsiniz o zaman yani bir hakkınız daha var