Bütçe komisyonunda, dahilde alınan ve beyana dayalı KDV tutarlarında 2 milyar TL artış yapıldı

2022 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilirken, AKP son dakika önergesiyle dahilde alınan KDV ve beyana dayanan KDV gelir tutarlarında toplam 2 milyar TL’lik artış yaptı. Komisyonda ayrıca muhalefet partilerinin verdiği birçok öneri iktidar kanadı tarafından ret edildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre muhalefetin reddedilen önergelerinden bazıları şöyle:

“Engellilere elektrik ve doğalgazın indirimli tarifeden verilmesi, cemevlerinin ve diğer ibadethanelerin giderlerinin Hazine’den karşılanması, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin en az 2 bin TL’ye çıkarılması, öğretmenlere 24 Kasım’da bir maaş ikramiye verilmesi, sağlık personeli, din personeli, öğretmenler ile emniyet mensuplarının ek göstergelerinin artırılması, çiftçiye destek için mazottaki ÖTV’nin kaldırılması, 50 bin ilave öğretmen atanması, KOBİ’lere teşvik sağlanması, KOSGEB bütçesine 10 milyar TL ‘doğalgaz ve enerji desteği’ için ödenek konulması, 3600 ek gösterge, EYT’lilerin sorunlarının çözülmesi.”