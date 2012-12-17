Bütçe Kasım'da fazla verdi

Bütçe Kasım ayında 5.4 milyar lira fazla verdi. 11 aylık dönemde bütçe açığı 13.3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Maliye Bakanlığı, Kasım ayı ve Ocak-Kasım dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.



Merkezi Yönetim Bütçesi, Kasım ayında 5.4 milyar lira fazla verdi. Kasım'da faiz dışı fazla 8.9 milyar lira oldu.



Ocak-Kasım döneminde ise bütçe 13.3 milyar lira açık verdi. Faiz dışı fazla 33,4 milyar lira olarak hesaplandı.



Kasım ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.9 artarak 33.4 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 3.9 oranında artarak 27.9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde ise bütçe gelirleri 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 11.6 artarak 304.4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 16.7 oranında artarak 317.7 milyar lira oldu.



Şimşek: Yıl sonu hedefini yakalarız



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Kasım ayı bütçe gerçekleşme rakamları yıl sonu için Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz hedefleri yakalayacağımızı göstermektedir'' dedi.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Örneğin, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ÖTV yüzde 14, ithalde alınan KDV ise yüzde 21 ile nispeten yüksek oranlarda artmıştır. Bu vesileyle tekrar ifade etmek istiyorum, hükümet olarak mali disiplinden taviz vermeyeceğiz. Hedefimiz, orta vadede bütçe açıklarını ve borçluluk oranlarını daha da azaltarak ülkemizin istikrarını korumaya devam etmektir."