-BÜTÇE HAZIRLIKLARI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - 2011 Yılı Programı ve Merkezi Yönetim Bütçesi hazırlık çalışmaları kapsamında, bakanlıkların öngörülen amaç, politika ve tedbir tekliflerini 30 Eylül 2010 tarihine kadar DPT'ye iletmesi istendi. Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz imzasıyla Bakanlıklara gönderilen yazıda, yıllık program ve merkezi yönetim bütçe hazırlık çalışmaları kapsamında her yıl kurumlardan yürürlükteki kalkınma planı ve orta vadeli programda yer alan amaç ve öncelikler esas alınarak, politika, tedbir ve faaliyet önerilerinin talep edildiği kaydedildi. Son aşamaya gelinmesine rağmen, 2011-2013 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın henüz yayımlanmadığı belirtilen yazıda, 2011 Yılı Program ve Merkezi Yönetim Bütçe hazırlık çalışmalarının da sürdürüldüğünü ifade edildi. Yazıda, Bakanlıkların tekliflerinin hazırlama esasları sıralandı ve ''2010 Yılı Programı Tedbir Teklifleri Formatı''na yer verildi. Yazıda, ''2011 yılı programında yer alması öngörülen amaç, politika ve tedbir tekliflerinin belirtilen hususlar dikkate alınarak, 30 Eylül 2010 tarihine kadar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına iletilmesi'' istendi.