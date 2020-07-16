Bütçe haziran ayında 19,3 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, haziranda bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 12 milyar TL’den 19,3 milyar TL’ye yükseldi.

2019’un ilk yarısında 78,6 milyar TL olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 39,3 artarak 109,4 milyar TL’ye sıçradı.

Faiz giderleri haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 artışla 6 milyar 297 milyon TL oldu. Faiz giderleri ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,4’lük artışla 71 milyar 257 milyon TL oldu.

Ocak-haziran döneminde elde edilen 335,9 milyar TL’lik verginin yüzde 21,2’si, yani beşte birinden fazlası faiz harcamalarına gitmiş oldu.