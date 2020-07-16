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Bütçe haziran ayında 19,3 milyar TL açık verdi

Bütçe açığı ilk yarıda 109.5 milyar TL oldu

16 Temmuz 2020 11:35

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkez yönetim bütçe açığı haziranda 19.4 milyar TL açık verdi. Ocak - Haziran döneminde açık 109.5 milyar TL oldu.

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