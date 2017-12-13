Bütçe görüşmelerinde kavga bitmiyor

Bütçe görüşmelerinin yapıldı TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yüksek. AKP Uşak Milletvekili Alim Tunç'un CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in üzerine yürümesinin ardından bu kez de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözleri nedeniyle AKP ve CHP'li vekiller karşı karşıya geldi.

AKP'li Tunç ile CHP'li Özel arasında "Ne mal olduğunu biliyorum" gerginliği

Hürriyet'ten Rıza Özel'in haberine göre, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın sert konuşması ardından kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Özkoç’un sözleri iki parti vekillerini karşı karşıya getirdi.

Özkoç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na konuşmalarında hakaret ettiğini belirterek, “‘Edepsiz’, ‘Alçak’, 2 Haziran 2011 ‘Cibilliyetin gereğini yapıyorsun’, ‘Bazı insanlar var ki yüzüne tükürsen yağmur yağıyor sanır bu da öyle pişkin bir tipdir’. Sizin Cumhurbaşkanı kisvesi altında AKP Genel Başkanı olarak böyle hakaret ederseniz. Biz de AKP Genel Başkanına gerektiği gibi cevap veririz” dedi.

Bu sözler üzerine AKP sıralarından fırlayan bazı vekiller kürsüdeki Özkoç’un üzerine yürüdü. CHP’li vekillerde Özkoç’u savunmak için kürsüye gidince iki parti vekilleri arasında arbede çıktı. Dakikalarca süren arbedenin kavgaya dönüşmesini araya giren vekiller engellemeye çalıştı. Genel Kurul’a ara verildi.