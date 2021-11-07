Bütçe görüşmeleri: Muhalefetin asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge önerileri hükümetten karşılık görmedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin Emeklilikte Yaşa Takılanlar, (EYT) asgari ücret ve 3600 ek gösterge önerileri, hükümkanadında karşılık bulmadı. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre muhalefet partileri söz konusu sorunların çözümü için bütçeye ek ödenek konulmasını talep ederek şu önerileri verdi:

-HDP asgari ücretin 5 bin TL’ye yükseltilmesi ve vergiden muaf olması için önerge verdi. Bunun için bütçeye 50 milyar TL ödenek konulması talep edildi. Ancak iktidar tarafından reddedildi. HDP’nin en düşük emekli maaşının 4 bin TL’ye çıkarılması için verdiği önerge de yine iktidar tarafından kabul edilmedi. HDP bütçede 40 milyar TL’lik artış yapılarak EYT’lilerin sorununun çözülmesi için de önerge verdi. Bu önerge de iktidar tarafından reddedildi.

-İyi Parti, memurlara 3600 ek gösterge verilmesi için bütçeye 7.2 milyar TL ödenek konulması için önerge verdi. İyi Parti, EYT’lilerin sorunlarının çözümü için bütçeye 45 milyar TL ödenek konulması için de bir önerge sundu. İyi Parti’nin bir başka önergesi asgari ücretle ilgili oldu. Asgari ücretin 4 bin TL’ye çıkarılması için bütçeye 30 milyar TL’lik kaynak aktarılması amacıyla önerge verildi. İyi Parti’nin 3 önergesi de reddedildi. İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, bütün önergelerinin Cumhur İttifakı milletvekilleri tarafından reddedildiğini söyledi.

"SGK'ye bütçe açığı kadar, bütçe transferi var"

Görüşmeler sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, bu yıl Hazine’den SGK’ye 246 milyar TL, gelecek yıl da 281 milyar TL kaynak aktarılacağına dikkat çekti. Gelecek yıl bütçe açığının 278 milyar TL olacağına işaret eden Kuşoğlu, “Yani aşağı yukarı bütçe açığı kadar bütçe transferi var SGK’ye” dedi.