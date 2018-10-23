Bütçe görüşmeleri başlıyor; CHP: Bu israf, faiz ve zam bütçesi

CHP, TBMM ’de görüşmeleri bugün başlayacak olan 961 milyar lira büyüklüğündeki 2019 bütçesini, “israf , faiz ve zam bütçesi” olarak nitelendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün, 2019 bütçesini TBMM Plan ve BütçeKomisyonu’na sunacak.Bütçeyi inceleyen komisyon üyesi CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 2019 bütçe gelirinin 867.3 milyar lira, 2019 vergi gelirlerinin de 853.8 lira olarak öngörüldüğüne işaret ederek, “Bunun anlamı açığı kapatmak için devlet 100 milyara yakın borçlanacaktır. Faiz ödemeleri için 2019 bütçesinde 117.3 milyar lira ayrılmıştır. Cumhurbaşkanlığı bütçesi de 2017 yılına göre 3.3 kat artarak, 2.8 milyar lira olarak belirlenmiştir. 30 Haziran 2018 tarihli genel yönetim borç stoku 990.4 milyar liradır. Bu yüksek borç yüzünden 2019 bütçesine 117.3 milyar lira faiz ödemesi konulmuştur. Bu veriler ışığında toplam borç bütçeden fazladır” dedi.

Girgin, şöyle devam etti: “Nüfus artmasına rağmen bütçeden ayrılan pay yüzde 15 azalmıştır. İşsizliğin yüksek olduğu ülkemizde bütçeden yatırıma doğru dürüst pay ayrılmazken üretime değil yine ithalata yönelik kararlar alınacak demektir bunun anlamı.”

Dayanıklı tüketim mallarından alınan vergilerde yüzde 47, alkollü içeceklerdeki vergilerde yüzde 24, petrol ve doğalgazda yüzde 20, motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 24, özel iletişim vergisinde yüzde 16 artış olduğuna işaret eden Girgin, “Kısacası iğneden ipliğe her şeye zam yoluyla vatandaşın sırtına binen bir bütçe. Sonuç olarak 2019 bütçesinde işçiye, çiftçiye, emekliye, esnafa, kısaca emeğiyle geçinenlere yer yoktur. İsraf vardır, faize giden alın teri vardır, sosyal yardımların kısılması vardır, buzdolabından sigaraya kadar vergilerin artması vardır, kıdem tazminatının tırpanlanması vardır” değerlendirmesini yaptı