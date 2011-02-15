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Ekonomi

BÜTÇE FAZLA VERDİ ANKARA (A.A)

15 Şubat 2011 13:16

-BÜTÇE FAZLA VERDİ ANKARA (A.A) - 15.02.2011 - Ekonomide yeni yıla bütçe fazlasıyla girildi. Merkezi Yönetim Bütçesi, Ocak ayında 1 milyar 5 milyon lira fazla verdi. Maliye Bakanlığı, Ocak ayı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yılın ilk ayında bütçeden 22 milyar 494 milyon lira harcama yapıldı. Buna karşılık 23 milyar 499 milyon lira gelir elde edildi. Böylece, geçen yıl Ocak ayında 3 milyar 121 milyon lira açık veren Merkezi Yönetim Bütçesi, bu yıl aynı ayı 1 milyar 5 milyon lira fazla ile kapattı. Ocak ayında faiz dışı fazla tutarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 oranında artarak 4 milyar 809 milyon lira olarak gerçekleşti.

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