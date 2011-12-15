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Ekonomi

Bütçe fazla verdi ANKARA (A.A)

15 Aralık 2011 13:02

-Bütçe fazla verdi  ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Merkezi Yönetim Bütçesi, Kasım ayında 2 milyar 146 milyon lira fazla verdi. Maliye Bakanlığı, Kasım ayı ve Ocak-Kasım dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Kasım ayında bütçe giderleri 26 milyar 886 milyon lira, bütçe gelirleri de 29 milyar 32 milyon lira oldu. Bu şekilde Kasım ayı 2 milyar 146 milyon lira bütçe fazlasıyla kapatıldı. Ocak-Kasım döneminde ise bütçeden 272 milyar 328 milyon lira harcama yapıldı. Bu dönem bütçe gelirleri de 272 milyar 767 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece, 2011 yılının 11 ayında, 439 milyon lira fazla verildi.

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