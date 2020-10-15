Bütçe eylülde 29,7 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi eylül ayında 29,7 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi eylülde 29,7 milyar TL, faiz dışı denge 13,5 milyar TL açık verdi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Eylül ayı itibarıyla 108 milyar 580 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 16 milyar 209 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 92 milyar 371 milyon TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama şöyle: