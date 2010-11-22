-BÜTÇE EKİM'DE 1,8 MİLYAR LİRA AÇIK VERDİ ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Merkezi Yönetim Bütçesi, geçen ay 1 milyar 835 milyon lira, ocak-ekim döneminde ise 23 milyar 125 milyon lira açık verdi. Maliye Bakanlığı, 2010 Ekim ayı ve Ocak-Ekim dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ekim ayında bütçeden 21 milyar 203 milyon lira harcama yapıldı. Buna karşılık bütçe gelirleri 19 milyar 368 milyon lira oldu. Ocak-ekim döneminde ise bütçe harcamaları 230 milyar 30 milyon lira, bütçe gelirleri de 206 milyar 906 milyon lira olarak gerçekleşti.