Bütçe bu kez IMF'siz

Uzun yıllardan sonra Uluslararası Para Fonu (IMF) olmadan ilk bütçe çalışması resmi olarak başlıyor. Yaklaşık 9 yıldır stand by anlaşması çerçevesinde IMF'yle birlikte hazırlanan bütçe çalışmaları, kuruluşlarla görüşme takviminin belirlenmesi ile resmi olarak artık başladı.

İlk görüşmeler Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile 25 Ağustos'ta yapıldı. Kurumlarla karşılıklı bütçeleri üzerinde yapılacak görüşmeler 19 Eylül'e kadar sürecek ve genel bütçe büyüklüğü ortaya çıkacak. Mali disipline uyulup uyulmayacağı, yatırım bütçesinin ne olacağı ise merak edilen konular arasında olacak.



Her bütçeden önce IMF heyeti gelirdi



IMF ile stand-by dönemi 9 Aralık 1999'da yapılan stand-by ile başladı. 2000-2001 krizlerinin ardından 2002-2004 dönemini kapsayan 18'inci stand by yapıldı. Stand-by süreci 26 Nisan 2005 tarihli 19'uncu stand-by'la devam etti. Türkiye 9 yıl boyunca aralıksız IMF ile stand-by anlaşmasını yürüttü. 19'uncu stand-by ise mayısta tamamlandı. 9 yıl boyunca IMF her bütçe döneminden önce Türkiye'ye gelerek bir çalışma yapar ve bütçe üzerinde mutakabat aranırdı. Şimdi Türkiye IMF'siz bir bütçe hazırlayacakken IMF ile de yola nasıl devam edeceğini tartışıyor.



Kuruluşlarla görüşmeler başladı



Orta Vadeli Mali Çerçeve, Orta Vadeli Program'ın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yıllık bütçe için çalışmalar yapılıyor. 2009'a ilişkin bütçe ile ilgili olarak kuruluşlarla görüşme takvimi belirlendi. Hafta başında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Akdeniz, Niğde üniversiteleri, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile başlayan görüşme süreci, 19 Eylül tarihinde Dicle, Uşak, Şırnak üniversiteleri ile yapılacak görüşmelerin ardından sona erecek.



Görüşmeler Maliye Bakanlığı'nda ilgili birimin, kurumun temsilcisi ile yaptığı karşılıklı görüşmeyi ifade ediyor. Kurum temsilcisi ne kadarlık bir bütçeye ihtiyaçları olduğunu anlatıyor ve Maliye ile bir mutabakat sağlanmaya çalışılıyor. Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Orta Vadeli Mali Plana göre; gelecek yıl bütçe büyüklüğü 259.1 milyar YTL, açık 15.5 milyar YTL, faiz dışı fazla da 41.2 milyar YTL olacak. Ancak kesin büyüklükler ekimde netleşecek. 2009 bütçesi 17 Ekim'de ise Meclis'e sunulacak.