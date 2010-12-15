-BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 88,3 AZALDI ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Merkezi yönetim bütçe açığı kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88,3 oranında azalarak 365 milyon lira oldu. Maliye Bakanlığı kasım ve ocak-kasım dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, kasım ayında bütçeden 25 milyar 740 milyon lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri de 25 milyar 375 milyon lira olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde ise bütçe giderleri 255 milyar 770 milyon lira, bütçe gelirleri 232 milyar 281 milyon lira, bütçe açığı da 23 milyar 489 milyon lira olarak belirlendi.