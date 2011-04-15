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Ekonomi

BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 64 AZALDI ANKARA (A.A)

15 Nisan 2011 15:26

-BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 64 AZALDI ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak-mart döneminde bütçe açığının yüzde 63,6 azalarak 11,3 milyar liradan 4,1 milyar liraya indiğini, bu dönemde bütçe gelirlerinin yüzde 20,5 artarak 68,7, vergi gelirinin yüzde 19,9 artarak 57,5 milyar liraya yükseldiğini kaydetti. Şimşek düzenlediği basın toplantısında, mart ayında bütçe açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 6,1 milyar lira olduğunu, enflasyonun yüzde 4 olduğu bu dönemde, açıkta reel düzeyde artış olmadığını söyledi. Şimşek, mart ayında bütçe gelirlerinin yüzde 18,2 artışla 20,7, bütçe giderlerinin ise yüzde 14,7 artışla 26,8 milyar liraya yükseldiğini kaydetti. Bakan Şimşek, 2010 yılını çok iyi geçiren dünya ekonomisinin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu, bunun da büyüme beklentilerini aşağı, enflasyon beklentilerini yukarı çektiğini, belirsizlik yarattığını söyledi.

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