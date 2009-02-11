Bütçe açığı yüzde 465 arttı

Bütçe yeni yıla da kötü başladı. Ocak ayında bütçe açığı yüzde 465.8 artışla 2.967 milyar liraya yükseldi.



Maliye Bakanlığı açıklamasına göre, Ocak ayında bütçe açığı yüzde 465.8 artarak 2.967 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı ayında açık 524 milyon lira düzeyinde bulunuyordu.



Ocak’ta faiz dışı fazla da yüzde 78.3 düşüşle 816 milyon TL’ye geriledi. Geçen yıl Ocak ayında bu rakam 3.8 milyar liraydı.



Ocak’ta bütçe giderleri yüzde 15.3 artışla 18.8 milyar TL, bütçe gelirleri ise yüzde 0.3 artışla 15.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 4.3 milyar TL olan faiz giderleri bu yıl yüzde 11.7 azalarak 3.8 milyar TL oldu.



Vergi gelirleri yüzde 2.4 azaldı



Ocak’ta vergi gelirleri yüzde 2.4 düşüşle 13.83 milyar lira düzeyinde kaldı. Geçen ay gelir vergisinde yüzde 10.8, kurumlar vergisinde yüzde 15, BSMV’de yüzde 30.1, damga vergisinde de yüzde 16.3 artış olduğu kaydedilen açıklamada, dahilde alınan KDV’de yüzde 5.5, ithalde alınan KDV’de yüzde 30.2, özel tüketim vergisinde yüzde 5.3, harçlarda yüzde 7.7 oranında azalış yaşandığı belirtildi.



Ekonomide daraldı, vergi gelirleri düştü



Açıklamada, 2008 yılının ikinci yarısından itibaren küresel ekonomide meydana gelen daralmanın ekonomiye yansımasının bir sonucu olarak ithalde alınan KDV başta olmak üzere bazı dolaylı vergilerdeki tahsilatın hedefin altında kaldığı ifade edilerek, “Bu süreçte, ülke ekonomisindeki gelişmelerin bütçeye yansımaları yakından izlenecek ve mali disiplinin sürdürülmesi için gerekli her türlü tedbir zamanında alınacaktır” denildi.

