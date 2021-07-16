Bütçe açığı haziranda 25 milyar TL oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre; Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 88,3 milyar lira, giderleri 113,4 milyar lira oldu. Böylece bütçe açığı da 25 milyar TL oldu. 6 aylık bütçe açığı ise 32,5 milyar TL oldu.

Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 113,4 milyar TL olurken, bütçe gelirleri 88,3 milyar TL oldu. Faiz dışı bütçe giderleri 104 milyar TL olurken, faiz dışı açık ise 15,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,5 yükselerek 630 milyar 821 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 17,4 artarak 663 milyar 360 milyon liraya çıktı. Ocak-haziran döneminde ise 32 milyar 540 milyon lira açık verdi.