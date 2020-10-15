Bütçe açığı Eylül’de patladı

Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 108,6 milyar TL, bütçe gelirleri 78,9 milyar TL ve bütçe açığı 29,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 92,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 13,5 milyar TL oldu.

Bütçe Ağustos’ta 28,2 milyar TL fazla vermişti.

Bütçe giderleri Eylül’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,4, gelirleri yüzde 25,1 arttı. Vergi gelirlerinde yüzde 29,9 artış görüldü.

Mal ve hizmet alım giderleri Eylül’de yüzde 50, sermaye giderleri yüzde 77,4, faiz giderleri yüzde 33,3 arttı.

Bütçe giderlerinin dağılımı şöyle gerçekleşti:

Ekonomi Servisi