Bütçe açığı 10 ayda yüzde 190 artışla 35 milyar liraya yükseldi

İstanbul, 15 Ekim (DHA) - Bütçe açığı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre 30 kattan çok artarken, 10 aylık dönemlerdeki artış da yüzde 190\'ı buldu.

Maliye Bakanlığı\'nın verilerine göre, geçen yılın Ekim ayında 104 milyon lira olan büçte açığı bu yıl 3.3 milyar liraya, 10 aylık dönemlerde de 12.1 milyar liradan 35 milyar liraya tırmandı.

Maliye Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre; Ekim ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.8 artarak 52.8 milyar liraya, bütçe giderleri yüzde 29.2 artarak 56.2 milyar liraya yükseldi.

Buna göre, Ocak-Ekim\'de bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.8 artarak 509.4 milyar liraya, bütçe giderleri yüzde 18.4 artarak 544.4 milyar liraya çıktı.

Buna karşılık, 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde 32.4 milyar lira olan faiz dışı fazla, bu yıl aynı dönemde, yarıdan fazla azalışla 15.2 milyar liraya geriledi.

Bütçe gerçekleşmelerini değerlendiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, \"Daha önceki yaptığımız açıklamalarda faiz hariç giderlerdeki artış oranının yılın ikinci yarısında azalış trendine gireceğini ifade etmiştik\" dedi ve şu konuların altını çizdi:

\"Nitekim yılın ilk yarısında faiz hariç giderlerdeki artış oranı yüzde 20.2 olarak gerçekleşmişken Temmuz-Ekim döneminde ise bu oran yüzde 17.2\'ye geriledi.

\"Kasım ve Aralık aylarında faiz hariç giderlerdeki artış oranı önemli ölçüde aşağı yönlü trendde olacaktır.

\"Bu çerçevede beklenmeyen bir risk ortaya çıkmadığı takdirde yılın ikinci yarısına ilişkin faiz hariç giderlerdeki artış oranı, Orta Vadeli Program öngörülerimiz çerçevesinde yüzde 11 civarına kadar düşecektir.

\"Ekim ayında bütçe gelirleri 52.8 milyar lira, vergi gelirleri ise 45.6 milyar lira oldu. Ocak-Ekim döneminde ise bütçe gelirleri 509.4 milyar lira, vergi gelirleri ise 430.9 milyar lira oldu.

\"Vergi gelirleri performansı ekonomideki canlanmaya paralel olarak olumlu yönde bir artış trendi içindedir.

\"İşgücü piyasasındaki olumlu gelişmeler gelir vergisini tahsilatını, ekonomik canlanmadaki artış trendiyle birlikte artan kurum karları ise kurumlar vergisi tahsilatını artırıyor.

\"Diğer taraftan iç talepteki olumlu gelişmeler dolaylı vergi gelirleri tahsilatını artırdı.

\"İç talepteki canlanma brüt KDV tahsilatını önemli ölçüde yukarıya çekerken, vergi iadelerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan Bakanlık düzenlemelerimiz çerçevesinde artan KDV iadeleri nedeniyle net KDV tahsilatı yüzde 15.6 arttı.

\"Bütçe gelirleri ve vergi gelirleri tahsilatındaki gelişmeler Orta Vadeli Program hedeflerine ulaşılacağına işaret etmektedir.

\"Önümüzde kalan iki ay içerisinde de harcama tarafında OVP hedefleri içinde kalarak yılsonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstereceğiz.\"