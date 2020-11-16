Bütçe açığı 10 ayda yıl sonu hedefini aştı; vergi gelirleri yüzde 21.4 arttı

Merkezi yönetim bütçesi Ekim'de 4,9 milyar TL açık verdi. Ocak-Ekim döneminde ise açık 145 milyar 483 milyon TL'ye yükseldi. 2020 bütçesinde yıl genelinde 138.9 milyar TL açık verilmesi planlanmıştı.

Faiz ödemeleri hariç Ocak-Ekim döneminde açık, 25 milyar 901 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde 100 milyar 714 milyon TL açık verilmişti. Faiz dışı açık ise 12 milyar 403 milyon TL’ydi.

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 967,7 milyar TL, bütçe gelirleri 822,2 milyar TL ve bütçe açığı 145,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim dönemi bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında arttı.

Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 85,3 iken 2020 yılında yüzde 88,3 oldu.

Vergi gelirlerinde yüzde 21,4 artış

2020 yılı Ocak-Ekim dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 oranında artarak 655 milyar 345 milyon TL olarak gerçekleşti.