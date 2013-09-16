8 ayda 231 milyon fazla; 1 ayda 3,1 milyar lira açık

Maliye Bakanlığı, 2013 Temmuz, Ağustos ve Ocak-Ağustos dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Merkezi Yönetim Bütçesi, Ağustos'ta 3,1 milyar lira açık, ocak-ağustos döneminde ise 231 milyon lira fazla verdi.

Bu yılın sonu için öngörülen 34 milyar liralık açık hedefinin altında kalınması beklenirken, ilk sekiz ayda faiz dışı fazla (FDF) 38 milyar lira oldu. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde bütçe 8.5 milyar lira açık vermiş, FDF de 27.7 milyar lira olmuştu.

Bu yıl Ağustos ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 oranında artarak 31,9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 10,1 oranında artarak 35,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde ise bütçe gelirleri, 2012'nin aynı dönemine göre yüzde 17,9 oranında artarak 259,9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 13,4 oranında artarak 259,7 milyar lira oldu.