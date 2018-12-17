Bütçe 7.6 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2017 yılı Kasım ayında 8,5 milyar TL fazla veren bütçe, 2018 yılı Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi.

2017 Kasım'da 13,6 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Kasım ayında bu 14,8 milyar TL oldu.

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde 26,5 milyar TL açık veren bütçe, bu yılın aynı döneminde 54,5 milyar TL açık verdi.

Geçen yılın 11 ayında 28,8 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde 17,3 milyar TL faiz dışı fazla kaydedildi.