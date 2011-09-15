-Bütçe 6 kez fazla verdi ANKARA (A.A) - 15.09.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçenin ilk 8 ayda 6 kez fazla verdiğini bildirirken, ''Böylece 28 yıl aradan sonra bütçe, ilk 8 ayın 6'sında fazla vermiştir'' dedi. Bakan Şimşek, dünyada yaşanan sarsıntılar, özellikle Avro bölgesindeki belirsizliklere rağmen, bütçedeki bu gerçekleşmenin bir başarı hikayesi olduğunu söyledi. Maliye Bakanı Şimşek, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2010 yılı Ocak-Ağustos döneminde 14,4 milyar TL açık veren bütçenin, 2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2,1 milyar TL fazla verdiğini kaydetti. Faiz dışı fazlanın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 oranında artarak 33,8 milyar TL olarak gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, ''Bu güçlü performansı, bütçe gelirlerimizi arttırarak, kamu harcamalarını da kontrol altına almak sureti ile elde ettik'' dedi. Buna paralel olarak, 2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirlerinin de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 oranında artarak 199 milyar TL olduğunu ifade eden Şimşek, bütçe giderlerinin ise sadece yüzde 7,4 oranında artarak 196,9 milyar TL olarak gerçekleştiğini belirtti. Öte yandan Şimşek, kamu sektöründe faiz dışı fazla verilmek suretiyle kamu borç stokunun milli gelire oranı azaltılmaya devam edileceğini vurguladı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde faiz dışı bütçe fazlasının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 oranında artarak 33,8 milyar TL olduğunu belirten Şimşek, böylece yılın ilk 8 ayında yıl sonu faiz dışı fazla hedefinin yaklaşık 2,4 katı kadar faiz dışı fazla elde edildiğini bildirdi. -Bütçe en son 1983'de ilk 8 ayda 6 kez fazla vermişti- Dünyada yaşanan ekonomik sarsıntıların özellikle Avro bölgesindeki belirsizliklere rağmen 2011 yılının ilk 8 aylık döneminde bütçenin 6 defa fazla verdiğini belirten Şimşek, böylece 28 yıl aradan sonra bütçenin yılın ilk 8 ayında 6 kez fazla verdiğini söyledi. Şimşek, bütçenin en son 1983 yılında ilk 8 ayda 6 defa fazla verdiğini hatırlattı ve dünyada yaşanan gelişmeler dikkate alındığında bunun önemli bir başarı olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, ancak Ağustos sonu itibariyle 2011 yıl sonu bütçe hedeflerine rahatlıkla ulaşılacağı hatta bütçe açığının, 2011 yıl sonu için öngörülen bütçe açığı hedefinin altında kalacağını öngördüklerini bildirdi.