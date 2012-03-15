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Ekonomi

Bütçe 2.6 milyar liralık açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi, faiz ve faiz dışı giderlerdeki artışa karşın Şubat ayında 2.6 milyar lira açık verdi

15 Mart 2012 14:39

 

T24 - Bütçe dengesi Şubat ayında 2.6 milyar liralık açık verdi.
 
Merkezi yönetim bütçesi, faiz ve faiz dışı giderlerdeki artışa karşın vergi geliri tahsilatındaki sınırlı yükselişe bağlı olarak Şubat ayında 2.6 milyar lira açık verdi. Geçen yılın aynı ayında bütçe 988 milyon lira fazla vermişti.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, faiz dışı fazla (FDF) Şubat'ta yüzde 16.6 azalarak 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Şubat'ta giderler yüzde 28 artarak 30.16 milyar lira olurken, faiz hariç giderlerde yüzde 23.8, faiz giderlerinde ise yüzde 39.6 düzeyinde artış meydana geldi. Şubat'ta faiz hariç giderler 21.5 milyar lira, faiz giderleri de 8.6 milyar lira oldu.

Verilere göre Şubat'ta bütçe gelirleri yüzde 12.1 artarak 27.5 milyar lira, vergi gelirleri de yüzde 7.8 artışla 22.7 milyar lira olarak gerçekleşti.

EFG İstanbul Başekonomisti Haluk Bürümcekçi, Şubat ayı sonuçlarına bakıldığında bütçede bir miktar bozulma olduğunu belirterek, "Örneğin bütçe açığının GSYH'ya oranı yüzde 1.3'ten yüzde 1.5'e çıkarken, FDF'nin oranı yüzde 2.1'den yüzde 2'ye geriledi. Ancak açıktaki artışın en önemli nedeni faiz harcamaları oldu" dedi.

Şubat'ta personel giderlerinde yüzde 14.5, mal ve hizmet alımlarında yüzde 14.1, cari transferlerde yüzde 29, borç verme kaleminde de yüzde 171 oranında artış oldu.

Gelirler içinde Şubat'ta gelir vergisinde yüzde 29.6, BSMV'de yüzde 27.7, damga vergisinde yüzde 26.7, kurumlar vergisinde yüzde 2.2, dahilde alınan KDV'de yüzde 0.2, ÖTV'de yüzde 5.5 ve ithalde alınan KDV'de yüzde 3.3'lük artış oldu.


İki aylık açık 900 milyon lira


Merkezi yönetim bütçesi Ocak-Şubat döneminde 900 milyon lira açık verirken, FDF 13.1 milyar lira oldu. Söz konusu iki ayda bütçe giderleri yüzde 22.7 artarak 56.5 milyar liraya, gelirleri de yüzde 15.7 artarak 55.6 milyar lira olarak gerçekleşti.

İki aylık dönemde faiz hariç giderler yüzde 17.8 artarak 42.5 milyar lira, faiz giderleri yüzde 40.4 artarak 14 milyar lira; vergi gelirleri de yüzde 13 artarak 46.2 milyar lira düzeyinde yükseldi.

 

 

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