Bütçe 2020'de 172,7 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi 2020’de 172,7 milyar lira açık verdi. 2020’de bütçe gelirleri 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,6 artarak 1 trilyon 29 milyar 493 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 20,2 yükselerek 1 trilyon 202 milyar 236 milyon lira oldu.

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 24 milyar 808 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 38 milyar 781 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Aralık ayında ise bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34 artarak 97 milyar 559 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 32,2 artışla 138 milyar 250 milyon liraya çıktı. Geçen ay bütçe açığı 40 milyar 691 milyon lira olarak hesaplandı.

Faiz hariç bütçe giderleri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 oranında artarak 133 milyar 360 milyon olarak gerçekleşti. 2020 yılı Aralık ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,4 oranında artarak 78 milyar 469 milyon TL oldu.