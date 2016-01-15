Bütçe 2015'te 22.6 milyar açık verdi

2015 yılında 22,6 milyar TL açık veren merkezi yönetim bütçesinin 2016'da 29.7 milyar TL açık vermesi bekleniyor.

Dünya'da yer alan habere göre; bütçenin 2015 yılında 22,6 milyar TL açık verdiğini açıklayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016 yılı bütçesine ilişkin bilgiler verdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmeleri ile 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Ağbal, toplantıda 2015 Merkezi Yönetim Bütçe açığının 22,6 milyar TL olduğunu bildirdi. Ağbal, bütçe açığının Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin 0,1 puan altında kaldığına işaret etti.

Maliye Bakanı Ağbal, büçe ile ilgili şu bilgileri verdi;

"2015'te faiz harcamaları 53 milyar TL ile tahminin altında gerçekleşti. Bütçe gelirleri yüzde 13,6 artarak 483,4 milyar TL oldu. Bütçe gelirleri yüzde 13,6 artarak 483,4 milyar TL olurken, 2015'te bütçe gelirleri 2014'e göre yüzde 13,6 arttı. Yine 2015'te bütçe gelirleri hedefin 31 milyar TL üzerinde gerçekleşti. 2015'te vergi geliri tahsilatı 2014'e göre yüzde 15,6 artış gösterdi.2015 vergi gelirleri ise 407,5 milyar TL ile hedefin 18 milyar TL üzerinde oldu."

2016 hedefleri

Ağbal, bu yıl bütçede giderlerin 570.5 milyar TL, gelirlerin 540.8 milyar TL olarak öngörüldüğünü açıkladı.

Bütçe gelirlerinde bu yıl yüzde 11,9 artış tahmin ediliyor.

Bütçe açığı 2016'da 29.7 milyar TL olarak öngörüldü.

2016 yılında bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 1,3, faiz dışı fazlanın ise yüzde 1,2 olması hedefleniyor.

Vergi gelirlerinin 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 12,7 oranında artarak 459,2 milyar lira gerçekleşmesi bekleniyor.

Açık 1 milyar azaldı

Dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2014 yılında bütçe açığının 22.7 milyar ile hedeften 10.6 milyar lira daha düşük gerçekleştiğini bildirmişti