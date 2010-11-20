Butaris: İşte size arsa, camiinizi inşa edin

T24- Yunanistan’ın Selanik kentinin yeni Belediye Başkanı Yiannis Butaris, "Jöntürklerin ihtilali başlatığı ve Atatürk'ün ismini verdiği 'Elefteria' (Hürriyet) Meydanı’na ihtilali simgeleyen bir anıt dikeceğini" açıkladı. Butaris, "Türkler de dedelerinin yaşadığı yere gelip ibadet edebilmeli" diyerek Selanik'e camii yapılması için arsa sağlayacağını söyledi.





Yunanistan’ın Selanik kentinin yeni Belediye Başkanı Yiannis Butaris, yapacağı işlerden birisinin de şehrin merkezinde Türkler için bir anıt dikmek olacağını açıkladı. Selanik’te bir sokağa Atatürk’ün adının verilmesi önerisinin “babası” sayılan Butaris, daha göreve başlamadan (1 Ocak 2011) milliyetçi çevrelere ve kiliseye “hodri meydan” dercesine çarpıcı açıklamalar yaptı. Ponstuslu Rum ve Ermeni intikam anıtlarının bulunduğu Selanik’te yapacağı işleri Elefterotipia Gazetesi’ne anlatan Butaris “Tarih okumalıyız. Selanik’de “Elefteria” (Hürriyet) Meydanı’na bu ismi veren Atatürk’tür. Jöntürklerin ihtilali oradan başladı. Yeraltında dört katlı garaj inşa ettireceğim, üstüne de Türklerin ihtilalini simgeleyen bir anıt dikeceğim” dedi.



Türkler duaya gelsin



Aynı meydanda 2’nci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Selanikli Yahudiler için de anıt dikeceğini açıklayan Butaris “Biz nasıl İstanbul’a gidip Ayasofya’da dua ediyorsak, Türkler de dedelerinin yaşadığı topraklara gelip dua edebilmelidir. Anıtı dikersek, en az 300 bin Türk gelecek. Tarihi gerçekleri yok edemeyiz. Bu insanlar burada yaşadı” diye konuştu.



Kilise var cami de olsun



Selanik’e cami de yaptıracağını ilan eden Butaris, “Selanik’te Ermeni kilisesi var, Yahudi sinagogu var, neden cami olmasın? Şehirdeki Müslümanları çağırıp, işte size arsa, caminizi inşa edin diyeceğim” ifadesini kullandı.



Hadi oğlum sen git sakalını tıraş et, parti kur



Seçim öncesi ağır hakaretlerle restleştiği aşırı milliyetçi Selanik Metropoliti Anthimos’a açık şekilde cephe açan Butaris, “Anthimos gibilerine söylenecek söz, ‘Hadi oğlum git, sakalını tıraş et de siyasi parti kur’dur. O bulunduğu dini mertebede dünyevi konulara karışmamalıdır” dedi. Görev süresince gerek Anthimos, gerekse Karadeniz kökenli Selanik Bölge Valisi Panayotis Psomiadis ile ilişkilerinin “Merhaba, teşekkür ederim, hoşçakal”dan ibaret olacağını açıklayan Butaris, Selanik Metropoliti ile geçmişte yaşadığı bir anıyı da şöyle anlattı: “Eşim Sofia öldüğünde yakılmasını vasiyet bırakmıştı. Öldüğünde, vasiyetini yerine getirmeden önce Anthimos’dan kilisede bir ayin düzenlenmesini istedim. Kadıncağız okunmadan gitmesin diye. Eşimi köyünde gömeceğiz diye yalan söyleyebilirdim ama yapmadım. Reddetti. Çaresiz eve bir papaz çağırdık ve Sofia için dua okudu.”

