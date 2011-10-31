-Büşra Ersanlı için tutuklama istemi İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince sorgulanan 50 şüpheliden, aralarında Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile Belge Yayınları yetkilisi Ragıp Zarakolu'nun bulunduğu 47'kişi, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 3 kişi serbest bırakıldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen ve diğer savcılarca 50 şüphelinin ifadeleri alındı. Savcılar tarafından sorgulananlardan Prof. Dr. Ersanlı ile Belge Yayınları yetkilisi Zarakolu'nun bulunduğu 47'kişi, ''terör örgütü üyeliği'' suçundan tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Savcılık, 3 kişiyi de serbest bıraktı. Tutuklama istemiyle sevk edilen 47 kişinin, nöbetçi hakimin yanı sıra, sorgulama için görevlendirilen İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi tarafından sorgulanması bekleniyor.