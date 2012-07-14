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Büşra Ersanlı: 'Hocam bizim için çok değerlisiniz' diyerek tutukladılar!

KCK davasından 8,5 ay tutuklu yargılanan Prof. Büşra Ersanlı, tutuklanma sürecini anlattı

14 Temmuz 2012 02:22

KCK davasında 15 tutuklu sanıkla birlikte yaklaşık 8,5 ay sonra tahliye edilen Prof. Büşra Ersanlı,  serbest bırakılması için “Bu, af ile çıkmaya benzemiyor, o kapı kapanıp da arkadaşlarım orada kaldığında çok kötü oldum” dedi. Prof. Ersanlı, hem emniyette, hem de cezaevinde “Hocam siz bizim için çok değerlisiniz” denilerek tutuklandığını ve cezaevinne konulduğunu anlattı.

Prof. Büşra Ersanlı, KCK davasında verilen tahliye kararının ardından, Sibel  Yerdeniz’in T24 adına yönelttiği soruları yanıtlarken, cezaevinde kalan arkadaşları için duyduğu üzüntüyü  dile getirdi, nasıl tutuklandığını anlattı.

Ersanlı, şunları söyledi:

''Beni emniyete götürdüler, ''Hocam siz bizim için çok değerlisiniz'' dediler, tutukladılar. Bakırköy Cezaevi'ne götürdüler, ''Hocam siz bizim için çok kıymetlisiniz'' dediler, içeri aldılar. Silivri'ye getirdiler, ''Hocam siz bizim için çok değerlisiniz'' dediler, cezaevine kapattılar. Bu Türkiye'nin çok büyük bir ayıbı sanırım önce bunun üstüne düşünülmesi lazım. Bu af ile çıkmaya benzemiyor. O kapı kapanıp da arkadaşlarım orada kaldığımda çok kötü oldum.''

 

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