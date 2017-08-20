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Business Insider, Bozcaada'yı ilk 100'e aldı

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan haber sitesi 'Business Insider' tarafından, 'Dünyada görülmesi gereken 100 turizm destinasyonu' listesinde

20 Ağustos 2017 16:45

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki turizm cenneti Bozcaada, Amerika Birleşik Devletleri\'nde yayın yapan haber sitesi \'Business Insider\' tarafından, \'Dünyada görülmesi gereken 100 turizm destinasyonu\' listesinde yer aldı.
Dünya çapında bilinen Almanya mülkiyetindeki Amerikan haber sitesi \'Business Insider\', Lonely Planet, Suitcase ve Airbnb gibi dünya çapında popüler seyahat sitelerinin yazarlarının görüşünü alarak, dünya genelinde ziyaret edilmesi gereken 100 turizm destinasyonunu listeledi. Listede Türkiye\'den Bozcaada ile birlikte Kapadokya ve İstanbul Kapalı Çarşı da var. 17 Ağustos tarihinde yayınlanan haberde, \'Business Insider UK\' en ünlü 20 seyahat bloggerlarına ve yazarlarına, Lonely Plaet, Suitcade ve Airbnb\'deki beğenmelere göre gittikleri ya da gitmek üzere en üst listede tuttukları 5 yer sorularak listenin belirlendiği ifade edildi.
\'STAR WARS FİLMİNDEN KALMA GİBİ\'
Bozcaada listede, \'Bozcaada\'da gevşeyin\' başlığı ile tanıtılıyor. Seyahat sitesi Passion Passport üyesi Gizem Toker, “Bozcaada\'da zaman yavaş ve nostaljik geçiyor. Neden bölgedeki en dinlendirici adalardan biri olduğunu anlamak çok da zor değil\" ifadelerine yer verdi. Suitcase Magazine sitesi editörü India Dowley ise, \'Business Insider\'e, Kapadokya\'nın 4 milyon yıl önce volkanik patlamalar neticesinde oluşan kayalar ile gerçekleştiğini belirterek, burayı \'Star Wars filminden kalma gibi\' benzetmesi yaptı. Dowley, “Dağınık yeraltı şehirleri ve oyulmuş mağara meskenleriyle Kapadokya son yıllarda ziyaretçi çekmeye başlamış\" dedi. 
Site İstanbul Kapalı Çarşı\'yı ise \'İstanbul Kapalı Çarşı\'da kaybolana kadar dolaşın\' başlığıyla anlattı. Bozcaada, geçtiğimiz aylarda da New York Times Gazetesi tarafından 2017\'de gezilmesi gereken 52 turizm destinasyonu arasında gösterilmişti.

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