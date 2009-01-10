Bush’un unutulmaz gafları

İngiliz Yayın Kurumu (BBC) 20 Ocak'ta görevini Obama'ya teslim edecek ABD Başkanı Bush'un en ünlü gaflarını derledi



Siyasetçiler yaşanan olayların sıcaklığı içinde dil sürçmelerine maruz kalmaya meyillidirler. ABD'nin görevi bırakmaya hazırlanan başkanı George W. Bush için ise ayrı bir parantez açmak gerekiyor. ABD'de görev süresinin sonuna gelen başkan George W. Bush'un dil sürçmeleri ise belki normalin biraz üzerinde olmuştu.



"Bushizm" kelimesi Bush'un 20 Ocak'ta sona erecek olan sekiz yıllık görev süresi içinde, fiil kullanımlarında zaman zaman yaptığı hataları tarif etmek için bulunmuştu.



İşte BBC'nin hazırladığı Bush'un bu süreçte en çok akılda kalan sözlerinden seçmeler:



KENDİSİ HAKKINDA



"Beni yanlış hafife aldılar." (Bentonville, Arkansas, 6 Kasım 2000)



"Neye inandığımı biliyorum. İnandıklarımı ve inandıklarımı dile getirmeye devam edeceğim. İnanıyorum ki inandıklarım doğru." (Roma, 22 Temmuz 2001)



"Tennessee'de eski bir deyiş vardır. Biliyorum Teksas'ta. Muhtemelen de Tennessee'de. Der ki, beni bir kere kandır, yazıklar... yazıklar olsun sana. Kandır beni, tekrar kanmazsın ki."

(Nashville, Tennessee, 17 Eylül 2002)



"Hiç kuşku yok ki seçildiğim dakikada, ufuktaki fırtına bulutları neredeyse tam tepeme geliyordu." (Washington DC, 11 Mayıs 2001)



"Dostum Senatör Bill Frist'e bugün bize katıldığı için teşekkür etmek istiyorum. Kendisi Teksaslı bir kızla evlendi, bilmenizi isterim. Karyn de bizimle. Batı Teksaslı bir kız, tıpkı benim gibi." (Nashville, Tennessee, 27 Mayıs 2004)



DIŞ İLİŞKİLER



"Amerika ve Japonya, bir buçuk asır öncesinden bu yana, modern zamanların en büyük ve kalıcı ittifaklarından birini kurmuştur." (Tokyo, 18 Şubat 2002)



"Terörle savaş, Saddam Hüseyin'in doğası, Saddam Hüseyin'in geçmişi ve kendi kendini terörize etme isteğinden ötürü Saddam Hüseyin'i de kapsıyor." (Grand Rapids, Michigan, 29 Ocak 2003)



"Düşmanlarımız yenilikçi ve kaynakları da var. Biz de öyleyiz. Ülkemize ve halkımıza zarar vermenin yeni yollarını düşünmekten vazgeçmiyorlar. Biz de vazgeçmiyoruz." (Washington DC, 5 Ağustos 2004)



"Bence savaş tehlikeli bir yer." (Washington DC, 7 Mayıs 2003)



"Büyükelçi ve generalin bana verdiği bilgiye göre Iraklıların büyük bir çoğunluğu barışçıl ve özgür bir dünyada yaşamak istiyorlar. Biz bu insanları bulacağız ve onları adaletin önüne çıkaracağız." (Washington DC, 27 Ekim 2003)



"Biliyorsunuz, işimin en zor kısımlarından biri Irak'ı terörle savaş konusuyla ilişkilendirmek."

(CBS Haber, Washington DC, 6 Eylül 2006)



EĞİTİM



"Okumak tüm öğrenmenin temelleridir." (Reston, Virginia, 28 Mart 2000)



"Teksas valisi olarak, devlet okullarımız için yüksek standartlar koydum, ve bu standartları [ben] karşıladım." (CNN, 30 Ağustos 2000)



EKONOMİ



"Küçük işletmenin büyümesinden anlarım. Ben de böyleydim." (New York Daily News, 19 Şubat 2000)



"Çok açık ki bu bir bütçe. İçinde pek çok rakam var." (Reuters, 5 Mayıs 2000)



"Linda'ya itimadım sürmektedir. İyi bir Çalışma Bakanı olacak. Basından okuduğum kadarıyla kendisi mükemmel niteliklere sahip." (Austin, Teksas, 8 Ocak 2001)



"Öncelikle şunu açıklığa kavuşturayım, yoksul insanlar mutlaka katil değildirler. Zengin olmamanız öldürme isteği duyduğunuz anlamına gelmez." (Washington DC, 19 Mayıs 2003)



SAĞLIK SİSTEMİ



"Reçeteli ilaçlar konusundaki görüş farklılıklarımız hakkında büyütülebilir olmamız gerektiğini düşünmüyorum." (Orlando, Florida, 12 Eylül 2000)



"Çok sayıda iyi doktor işi bırakıyor. Ülke genelinde çok sayıda jinekolog kadınlara olan sevgilerini pratiğe dökemiyor." (Poplar Bluff, Missouri, 6 Eylül 2004)



TEKNOLOJİ



"İnternetteki otoyollar daha fazla az mı olacak?" (Concord, New Hampshire, 29 Ocak 2000)



"ABD Senatosu için, herhangi bir tür klonlanmış bir insanın o salondan çıkmasına izin vermek hata olacaktır." (Washington DC, 10 Nisan 2002)



"Bilgi hareket ediyor. Biliyorsunuz gece haberleri tabii ki tek yönlü ama aynı zamanda blogosferden ve internetlerden de geçiyor." (Washington DC, 2 Mayıs 2007)



DİĞER ALANLAR



"İnsanoğlu ve balığın barış içinde bir arada yaşayabileceğini biliyorum." (Saginaw, Michigan, 29 Eylül 2000)



"Ülkeye yasadışı yollarla girenler kanunu ihlal ediyorlar." (Tucson, Arizona, 28 Kasım 2005)



"İlk başkan George Washington'dur elbette. Onunla ilgili ilginç olan bir şey geçen sene onun hakkında üç; üç ya da dört kitap okumuş olmam. İlginç, değil mi?" (Muhabir Kai Diekmann ile konuşurken, Washington DC, 5 Mayıs 2006)



YÖNETİM HAKKINDA



"Benim liderlik konusunda farklı bir vizyonum var. Bir liderlik, insanları bir araya getiren biridir."

(Bartlett, Tennessee, 18 Ağustos 2000)



"Karar veren benim ve neyin en iyi olduğuna ben karar veririm." (Washington DC, 18 Nisan 2006)



"İşin aslı, Washington'daki pek çok rapor kimse tarafından okunmuyor. Size bunun ne kadar önemli olduğunu göstermek için ben okudum ve [Tony Blair] okudu." (Baker-Hamilton raporunun yayımı hakkında, Washington DC, 7 Aralık 2006)



"Size tek söyleyebileceğim, vali aradığı zaman onun telefonuna cevap vermemdir." (San Diego, California, 25 Ekim 2007)



"Zeki birileri, bu Oval Ofis'in içinde neler olduğunu anlamadan önce ben çoktan uzaklaşmış olacağım." (Washington DC, 12 Mayıs 2008)





